По информации областного управления полиции, о случившемся у железнодорожной станции на Балтской дороге, правоохранителям сообщил прохожий.

«Предварительно установлено, что двое парней поднялись на неподвижный состав, где их ударило током. К сожалению, один из них погиб, другому оказывается помощь», – сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена правовая квалификация.

Полицейские в очередной раз предостерегают подростков от подобных опасных развлечений и напоминают, что подниматься на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций смертельно опасно, ведь током может поразить не только при касании, но и на расстоянии.

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