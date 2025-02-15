В Корсунцах под Одессой утонули подростки
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По предварительной информации от полиции Одесской области, ребята 14 и 15 лет из одного из сел Красносельской громады провалились под лед на местном ставке.

Информация о происшествии поступила около 17:00 часов. Полицейские и спасатели проводят поисковые мероприятия на водоеме с привлечением водолазов.

Поиск утонувших подростков под Одессой, 15.02.2025

На ставке под Одессой ищут утонувших подростков

В тоже время местные паблики уточняют, что число утонувших детей — трое и они могут быть жителями Одессы. По последней информации от очевидцев, тела уже обнаружены и сейчас их достают из воды.

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