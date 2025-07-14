Как сообщила Любовь Кузьменко, корреспондент «Одесской Жизни» в Балте, одна охлаждающая рамка расположена на городском стадионе, вторая — в центре города, возле кафе «Централ», что рядом со стоянкой такси.

Планируется установить еще одно такое устройство, для которого пока определяется место с помощью жителей громады.

Как отмечают в КП «Балтаводоканал», дополнительные рамки-распылители расставляют, чтобы предоставить балтийцам и гостям города больше возможностей для охлаждения в летнюю жару. Рамки-распылители помогут переносить жаркое лето, особенно людям с проблемами здоровья.

Рамки изготовлены работниками КП «Балтаводоканал». Вода распыляется с помощью гидравлических форсунок, установленных на рамке и стоит пройти сквозь это водное марево или рядом, чтобы освежиться.

Коммунальщики просят бережно относиться к установленным гидрообъектам.

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