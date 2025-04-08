Соответствующее распоряжение 4 апреля подписал мэр Геннадий Труханов.

Согласно документу, техзадание должно быть готово до 1 июля, а Концепция — к 25 декабря этого года. В рабочую группу войдут 13 человек, возглавит ее директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Владимир Хитренко.

По теме: Велоинфраструктура Одессы: можно ли в городе покататься с удовольствием и без риска

Как пояснил депутат Одесского горсовета Петр Обухов, сейчас развитие велоинфраструктуры в Одессе происходит хаотично, без какого-либо единого понятного плана. Суть разрабатываемой концепции в том, чтобы в будущем во время капитального ремонта улиц было понимание, где именно необходимо прокладывать велодорожки.

Кроме того, документ станет частью плана устойчивой городской мобильности, который город обязался принять при получении европейского кредита на покупку новых трамваев.

«Благодаря глобальному плану, который будет включать веломаршруты, островки безопасности, места для парковок велосипедов и т.п. в будущем у нас не будет ситуации, когда часть тротуара или газона отдали под парковку, а как пришло время прокладывать велодорожку, то негде. Кроме того, мы сможем получать европейские гранты на развитие велоинфраструктуры, которые существенно превысят выделенные полмиллиона гривен», — рассказал Петр Обухов.

Напомним, на сегодня в Одессе обустроено более 127 километров велодорожек и велополос.