Пасхальное дерево в одесском парке
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Такую информацию предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей,

Прогноз погоды в Одессе на 20 апреля

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем она поднимется до 15-17°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 20 апреля

По Одесской области в этот воскресный день ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем 20-25°С, в прибрежной зоне 15-17°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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