Такую информацию предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей,
Прогноз погоды в Одессе на 20 апреля
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем она поднимется до 15-17°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 20 апреля
По Одесской области в этот воскресный день ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 20-25°С, в прибрежной зоне 15-17°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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