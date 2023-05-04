Выражение “Иди ты в баню!” в Одессе имело точный адрес: какой и почему?

Оказывается, известное выражение «Иди ты в баню!» родилось в Одессе и имеет совершенно точный адрес, вернее, даже два. Как утверждают многие одесские краеведы, «Иди ты в баню!» — это только первая часть фразы. Полностью она звучала так: «Иди ты в баню Исаковича!». Здание известной одесской бани Исаковича существует до сих пор.

Одесская баня Исаковича: на фасаде сохранились скульптуры купальщиц

Увидеть историческую баню можно по двум адресам: Кузнечная, 57 и Преображенская, 45. Впрочем, хотя адреса и два, а место одно (общий двор).

Со стороны Кузнечной здание в состоянии «так себе», пустует. Правда, сохранились каким-то чудом на его фасаде прекрасные скульптуры купальщиц в нишах. На здании читаем охранную табличку, что перед нами — «Баня Исаковича». Скульптуры в нишах дали второе (народное) название зданию — Дом с купальщицами.

Собственно и его «задник» (Преображенская, 45) — в таком же состоянии, находится внутри двора, а вот фасад самого дома выглядит превосходно. У входа — тоже охранная табличка, гласящая, что перед нами — «Водолечебница Исаковича».

Архитектурная фотобаза PhotoBuildings сообщает нам о двухэтажном здании на Кузнечной: оно было построено архитектором С. Ландесманом (начало строительства — 1901 год) в неороманском стиле. Назначение — «народная баня С. Исаковича).

Любопытно, что в 1924 году заведение именовалось уже иначе, хотя банное предназначение было сохранено: «Бани бывшие Исаковича,, ул. Троцкого, 45. В ведении Одгубвоенсанпода». В 1957 году оно именовалось уже «Баней одесского гарнизона».

Ну а позже в банном комплексе на Кузнечной долгое время располагался пошив военной одежды…

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Где в Одессе искать гидропатическое заведение Исаковича?

А вот водолечебницу Исаковича строили как гимнастический зал с бассейном для купаний. Это было «сооружение для приема водных процедур и водных видов спорта».

Вообще же гидропатическое заведение Исаковича, которым он владел вместе с супругой, было поначалу основано в 1867 году, позже перестраивалось. На охранной табличке значится уже 1876 год.

Здание также является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Здание водолечебницы Исаковича».

Почему одесситы пожаловались на баню Исаковича?

Одесский краевед, геолог, исследователь Дмитрий Жданов в недавной вышедшей книге «Історія води в Одесі: від Кочубієва до дністровського водопроводу» приводит любопытную деталь, связанную с баней Исаковича:

«В истории города есть примеры, как питьевые колодцы использовали для незаконной добычи камня… Известняк вырезали из питьевых колодцев, расположенных на придомовой территории. И при этом часто выходили за пределы своего домовладения на участки соседей, которые не хотели в один прекрасный день провалиться в горную выработку прямо у них под ногами. Поэтому при малейшем подозрении на незаконный промысел сразу же сообщали городские власти… Одна из таких жалоб датирована июнем 1873 года. В ней соседи мадам Исакович (владелицы бани) сообщали, что свои дом и бани она соорудила из камня, нарезанного в каменоломне, устроенной в колодце. Прибывшие на место чины полиции действительно зафиксировали наличие каменоломни в колодце бань мадам Исакович, однако в окончательном рапорте указали, что камень в каменоломне нарезали еще до запрета 1863 года…».

Не желаете ли принять чисто одесскую минеральную ванну?

Одесский краевед и экскурсовод Евгений Гринкевич рассказывает в одном из выпусков своей программы «Где идем?», что паровая баня Исаковича была по существу подлинно гидропатическим заведением. Здесь имелось обширное общее отделение, отдельные номера, колоссальный бассейн и множество ванных помещений.

Ванны предназначались, в основном, для гидропатического лечения и реабилитации. Здесь можно было принять множество минеральных ванн — морских, лиманных, из лиманной грязи, серных, мыльно-отрубных, щелочных…

Кстати, Евгений Гринкевич делает акцент на том, что то самое выражение «Иди ты в баню Исаковича» произносилось исключительно в качестве самого доброго пожелания…

P.S. Любоваться купальщицами в нишах старого здания сейчас лучше издали: не так видны трещины и прочие немалые проблемы, которыми «обросла» историческая баня Исаковича. Оно потихоньку приходит в упадок, если, конечно, за нее не «возьмутся»…

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