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Аварийные дома в центре Одессы: один «устал», другой сносят

Аварийные дома в центре Одессы: один «устал», другой сносят

Жилой фонд Одессы продолжает страдать от системных нарушений строительства и неправильной эксплуатации старых построек. Дома трещат, рушатся и обваливаются. Война добавила проблем: дома страдают от ракетно-дроновых атак россиян. В результате — одесситы остаются без жилья.

Сегодня,12 декабря, в Приморском районе Одессы произошел обвал стены жилого трехэтажного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Около 12 часов спасатели получили вызов на улицу Серова,3. На месте было обнаружено обрушение стены и трубы дома на рядом расположенное сооружение.

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По информации спасателей, общая площадь разрушений составила 15 квадратных метров. Люди при разрушении не пострадали.

«Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия ожидаются городские коммунальные службы. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Старый трехэтажный дом на ул. Серова считается аварийным.

Еще один аварийный дом в центре Одессы решено снести. Дом на улице Приморской,25  получил значительные повреждения во время вражеского ракетного удара 23 июля.

Решение о полном демонтаже строения принял исполнительный комитет горсовета 12 октября. Накануне специалисты обследовали здание и дали выводы по оценке его технического состояния. Восстановлению он не подлежит.

Сегодня, 12 декабря, строители ООО «Спец-Буд-Техника» приступили к демонтажу дома. Отмечается, что демонтаж продлится до конца декабря.

Накануне жителей дома попросили освободить квартиру. Соответствующее объявление о сносе разместили и на фасаде здания.

Напомним, на Базарной, 93 снесут памятник архитектуры, который пострадал от ударной волны во время ракетной атаки, а 27 октября в результате непогоды рухнула стена. В доме проживало пять семей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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