Глобальный сбой «Киевстара»: что известно о хакерской атаке

Как сообщала «Одесская жизнь», утром 12 декабря, миллионы пользователей услуг мобильного оператора Киевстар остались без мобильной связи и интернета.

Позже в компании заявили, что причиной сбоя стала мощная хакерская атака.

«Утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет», — сообщили в пресс-службе компании.

Из-за мощной кибератаки на украинского мобильного оператора «Киевстар» была частично разрушена его IT-инфраструктура. Определить окончательные сроки восстановления сервисов пока сложно, но они будут немаленькими.

Об этом сообщил гендиректор компании Александр Комаров в эфире телемарафона.

«Очень мощная хакерская атака на интеллектуальную инфраструктуру компании, отчасти разрушена IT-инфраструктура. Поэтому мы прорабатываем вопрос о том, сколько времени займет восстановление», – заявил глава компании.

По его словам, устроившие эту кибератаку стремились нанести максимально возможный вред IT-инфраструктуре оператора и разрушить ее. Специалисты компании не имеют доступа к системам, так как весь периметр, который защищает специальная директория, полностью разрушен. Приходится физически подключаться через патч-коды к каждому элементу сети, чтобы диагностировать степень нанесенного вреда.

В то же время Комаров заверил, что утечки персональных данных пользователей не произошло.

Оператор обратился за помощью к правоохранителям и профильным госслужбам. Они работали в офисе компании.

Гендиректор оператора Александр Комаров сообщил, что сроки восстановления сервисов окончательно непонятны и возложил ответственность за хакерскую атаку на рф.

СБУ уже открыла уголовное производство. Подозревается деятельность российских спецслужб.

Перестали работать банкоматы, терминалы, проблемы у других операторов

Днем украинцы сообщили о проблемах с работой еще одного оператора — Vodafone. В частности, перестало работать мобильное приложение. Появились проблемы и с оплатой услуг. Абоненты сообщали, что пополняют счет (некоторые сразу на год), деньги с карты списывает, а на счет они не приходят. Пропадают бонусы.

Оператор lifecell сообщает, что работа сети стабильна, но некоторые сложности могут возникнуть с пополнением счета, активацией новых абонентов, работой сайта, а также приложения;

Проблема «Киевстар» также повлияла на национальный роуминг.

Также появились сообщения о перебоях в работе некоторых банкоматов и терминалов. которые зависели от интернета «Киевстара».

До решения проблем с мобильной связью украинцам посоветовали иметь для расчетов наличные.

Работа «Ощадбанка» также была нарушена из-за падения связи Киевстара. В госбанке сообщили, что не работают их некоторые банкоматы, POS-терминалы и информативно-платежные терминалы.