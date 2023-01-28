Одесский «дом со святой» – последнее творение Бернардацци

Жители улицы Садиковской трехэтажный почтенный дом под номером 19 называют «домом со святой». Впрочем, так величают его не только жители этой улицы. Такое определение встречается и у краеведов. А все дело в том, что (каким-то чудом!) на его фасаде сохранилась до наших дней скульптура женщины в нише. Именно чудом: обычно время редко доносит нас подобные скульптуры. Обычно встречаются пустые ниши…

Дом был построен еще в 1907 году, и, как сообщает архитектурная фотобаза РhotoBuildings, является одним из последних (а, может, и последним) проектом архитектора А.Бернадации: «Здание является одним из последних проектов Бернардацци… Зодчий умер летом 1907 года».

Трехэтажный дом строился как доходный для домовладельца С.Кравченко.

Поразительно: в январе 1907 года будущий домовладелец подал прошение на постройку этого дома на Молдаванке, и проект был утвержден в тот же день!

Как рассказал в программе «Где идем?» краевед и экскурсовод Евгений Гринкевич, в доме проживали священнослужители Мещанской церкви. Вероятно, именно поэтому скульптуру женщины в нише и называют святой…

Сама скульптура сохранилась. Конечно, нуждается в обновлении, как и сам старичок дом.

Кстати, это здание было выявленным памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом Кравченко». Оно даже было включено в список памятником архитектуры по решению Одесского Облисполкома №580 от 27.12.1991 г. Ну а позже… исключено из списка приказом Министерства культуры №662/0/16-07 от 16.06.2007 г.

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