Ключевые моменты:

В оккупированном Херсоне Николай Петровский помогал людям и поддерживал ВСУ

Волонтера похитили сотрудники ФСБ, вывезли в Россию и приговорили к 16 годам тюрьмы

Теперь Николай тяжело болеет без лечения, а семья надеется на возможный обмен

«Он просто гниет там заживо. Без лечения, помощи и шансов выжить», — говорит отец Николая, Николай Григорьевич Петровский, 57-летний житель Херсона.

Хронология задержания и преследования

27 марта 2022 — задержание Николая Петровского

1 апреля 2022 — единственный телефонный звонок отцу под контролем удерживающих

2 апреля 2022 — этапирован в город Симферополь, СИЗО №1

В течение шести месяцев — семья не имела никакой информации о местонахождении и состоянии сына

29 сентября 2022 — после проведения фиктивного референдума адвокат сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 276 УК РФ (шпионаж)

20 октября 2022 — переведен в СИЗО №2 Симферополя, нового учреждения ФСБ, где содержались гражданские из Херсонской и Запорожской областей

27 сентября 2023 — незаконный суд вынес приговор: 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима по статье 276 УК РФ

13 февраля 2024 — приговор вступил в законную силу

Февраль–апрель 2024 — длительное этапирование через СИЗО Краснодара, Волгограда, Ульяновска и Саратова

В настоящее время — отбывает наказание в исправительной колонии №4 строгого режима, город Пугачев, Саратовская область

Николаю Петровскому было 29 лет на момент задержания. Он инвалид третьей группы после двух тяжелых ДТП: в 2012 году получил черепно-мозговую травму, переломы лица и находился в коме, а в 2014-м в результате второй аварии ему ампутировали стопу левой ноги — один из самых сложных случаев для дальнейшего протезирования. Несмотря на это, он окончил Киевскую академию МВД, работал юристом и в 2016 году основал Херсонский союз защиты потребителей.

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Николай остался в оккупированном Херсоне вместе с отцом и бабушкой. По словам отца, он занимался эвакуацией мирных жителей, помогал пожилым людям, бывшим военным и сотрудникам силовых структур, обеспечивал их продуктами и водой, а также передавал помощь украинским военным и собирал информацию о расположении российских сил. «Он спасал людей», — говорит отец и добавляет: «Его сдали свои».

Украинца похитило ФСБ

27 марта 2022 года Николай поехал на встречу с товарищем и исчез. На следующее утро он вернулся домой уже в сопровождении примерно восьми вооруженных людей в балаклавах и военной форме. Двое из них были в гражданской одежде с пистолетами — отец считает, что это были сотрудники ФСБ. Камеры видеонаблюдения сразу вывели из строя. Во время обыска изъяли телефоны, ноутбуки и другую технику. По словам отца, Николай уже тогда имел признаки побоев: хромал даже на здоровую ногу, имел синяки, травмы головы и опущенное плечо. Это свидетельствует о применении насилия еще до официального задержания.

После обыска обоим надели мешки на головы и вывезли в разных направлениях. Отца удерживали в гараже, где взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев, после чего отпустили. Сына он больше не видел. Единственный контакт произошел 1 апреля 2022 года — короткий телефонный звонок под контролем удерживающих. После этого семья не имела никакой информации о его судьбе в течение шести месяцев.

Лишь в конце сентября 2022 года, после проведения Россией так называемого «референдума» на оккупированных территориях, стало известно, что против Николая открыто уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ — «шпионаж». Впоследствии его перевели в СИЗО в Симферополе, где содержали вместе с другими гражданскими из Херсонской и Запорожской областей. 27 сентября 2023 года российский суд вынес приговор — 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отец называет этот процесс незаконным и не имеющим ничего общего с правосудием. В феврале 2024 года приговор вступил в силу.

После этого Николая этапировали через несколько российских СИЗО — в Краснодаре, Волгограде, Ульяновске и Саратове — и в итоге доставили в исправительную колонию №4 в городе Пугачев Саратовской области, где он находится сейчас.

Состояние его здоровья вызывает серьезное беспокойство. По словам отца, протез полностью сломан и не заменен, что делает невозможным нормальное передвижение. У него развилась хроническая стафилококковая инфекция, которая проявляется в виде фурункулов и может привести к заражению крови. Также наблюдаются искривления позвоночника, проблемы с пищеварительной системой и общее ухудшение физического состояния из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи и реабилитации в течение нескольких лет. Медицинское обеспечение в колонии ограничивается базовым уровнем.

Пытки в тюрьме

Несмотря на это, в конце 2024 — начале 2025 года администрация колонии начала применять к нему дисциплинарные взыскания. Причиной стало то, что он садится на кровать, поскольку не может долго стоять из-за состояния здоровья. На основании этих «нарушений» его перевели в помещение усиленного содержания для так называемых «злостных нарушителей».

Связь с Николаем поддерживается только через адвокатов и систему электронной почты для заключенных «Зона Телеком», при этом вся коммуникация контролируется. Украинский координационный штаб ведет его дело, международные организации, в частности Международный комитет Красного Креста, неоднократно направляли запросы, однако, по словам семьи, российская сторона их игнорирует. Жена Николая даже лично посетила главный офис МККК в Женеве, но это не дало результата.

Отец убежден, что гражданских пленных Россия использует как инструмент политического давления и не спешит их обменивать. «Их держат на потом», — говорит он.

Сегодня борьба за освобождение Николая Петровского держится фактически только на его семье — отце и жене. Они обращаются к адвокатам, международным организациям, пытаются привлечь внимание журналистов и общества. «Я уже не прошу справедливости, — говорит Николай Григорьевич. — Я просто хочу, чтобы он выжил».

Читайте также:

Автор — Сергей ПАНАЩУК; Редактор — Иван СВИЩ