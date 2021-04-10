День освобождения Одессы: 5 фактов об оккупации города

10 апреля отмечается День освобождения Одессы. Именно в этот день 72 года назад войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Малиновского очистили наш город от немецко-румынских оккупантов.

Свидетелей тех событий с каждым годом становится все меньше и меньше, и многие факты из истории оккупации и освобождения Одессы до сих пор остаются малоизвестными.

ФАКТ ПЕРВЫЙ. Коррупция по-румынски

В октябре 1941 года Одесса стала «столицей» Транснистрии — новообразованной румынской провинции, в состав которой вошли части Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Губернатором провинции был назначен профессор юриспруденции Георге Алексяну, а городским головой Одессы — бывший офицер царской армии Герман Пынтя.

Румынская администрация запомнилась одесситам, в первую очередь, тотальной коррумпированностью. За деньги можно было решить любой вопрос — даже откупиться от всесильной тайной полиции. Желание оккупантов заработать буквально на всем иногда доходило до абсурда: известен случай, когда румынские солдаты продавали на рынке… советские пропагандистские листовки по пять марок за штуку!

ФАКТ ВТОРОЙ. Оккупационный гешефт

Иногда приходится слышать, что период оккупации был настоящим «раем» для предпринимателей. Действительно, румынские власти разрешили открывать частные предприятия и заниматься бизнесом, чем не преминули воспользоваться некоторые одесситы. В начале 1942 года горожане подали более 5 тысяч заявок на открытие магазинов, ресторанов и парикмахерских, не говоря уже о заведениях, немыслимых в довоенной советской Одессе, вроде казино или публичных домов. В городе выходили газеты и журналы, работали театры и даже университет. Более того, оккупанты восстановили несколько разрушенных в ходе боев жилых домов и предприятий. Впрочем, забота о благосостоянии одесситов объясняется очень просто: румыны были уверены, что заполучили Одессу всерьез и надолго, поэтому стремились наладить в городе обычную жизнь.

ФАКТ ТРЕТИЙ. «Русский корпус» против большевиков

Об одесском подполье сказано и написано немало. Куда меньше принято говорить о тех, кто сотрудничал с оккупантами. Конечно же, сотрудничество было разным: одно дело восхвалять Гитлера в оккупационной газете, и совсем другое — подметать улицы за зарплату от оккупантов. Люди, оставшиеся на оккупированной территории, продолжали жить и работать, поэтому волей-неволей приходилось сотрудничать с новой властью. Были, однако и идейные коллаборационисты. Например, в декабре 1941 года была создана инициативная группа бывших белогвардейцев во главе с майором Пустовойтовым, одной из задач которой стала помощь Румынии и Германии в «борьбе с большевизмом». Многие участники этой группы впоследствии присоединились к «Русскому охранному корпусу» в составе вермахта.

Напомним, что мы уже рассказывали об освобождении Одессы и писали о том, как устроили для оккупантов «тарарам».

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Концлагеря и террор

Документы и воспоминания очевидцев свидетельствуют о кровавых преступлениях, совершенных румынскими и немецкими оккупантами в Одессе. Например, после того, как 22 октября 1941 года подпольщики взорвали румынскую комендатуру на улице Маразлиевской, оккупанты казнили около 5000 заложников, большинство из которых не имели никакого отношения к движению Сопротивления.

Главной жертвой террора оккупантов стало еврейское население города. Если до войны евреи составляли примерно треть жителей Одессы, после освобождения их осталось не более 600 человек. Тысячи людей погибли в концлагерях в Доманевке и Березовке, в гетто в Гвоздавке, были расстреляны в селах Дальник и Богдановка. Братской могилой для 28 тысяч евреев, сожженных заживо, стали пороховые склады в районе 3-й станции Люстдорфской дороги. Часто оккупанты даже не удосуживались хоронить убитых, а их одежду продавали местным жителям.

Настоящим адом оказался период оккупации и для советских военнопленных. Прошедший румынский плен красноармеец Иван Сташек вспоминает, как во время перемещения из лагеря в лагерь пленных морили голодом, а тех, кто не мог идти, добивали штыками. В лагерях надзиратели развлекались, забивая заключенных деревянными палками.

ФАКТ ПЯТЫЙ. Оккупационные глупости

«Под румынами» Одесса пережила не только массовые убийства и расцвет частного бизнеса, но и несколько откровенно странных запретов. Например, в октябре 1941 года городской голова Герман Пынтя запретил гражданскому населению ездить на велосипедах. Особо подчеркивалось, что запрет распространяется и на детей. А в июле 1942 года градоначальник позабавил одесситов запретом на продажу и употребление в пищу семечек.

ЦИФРЫ

14 участников освобождения Одессы удостоены звания Героя Советского Союза.

27 воинских частей, отличившихся при освобождении города получили наименование «одесских».

почти 27 тысяч солдат немецких и румынских войск погибли во время Одесской операции 1944 года. Потери Красной Армии до сих пор засекречены.

Одним абзацем…

… о самых известных освободителях

Мало кто знает, что в освобождении Одессы от немецко-румынских оккупантов принимал участие знаменитый снайпер Василий Зайцев, получивший звание Героя Советского Союза за участие в Сталинградской битве и ставший героем американского фильма «Враг у ворот». В ходе Одесской операции Зайцев командовал зенитной ротой и защищал авангард Красной Армии от авиации. Участвовал в освобождении нашего города и легендарный «дядя Вася» — Василий Маргелов, считающийся создателем Воздушно-десантных войск СССР. Именно за Одесскую операцию он получил свое первое генеральское звание.

… о четвероногих освободителях

Одессу освобождали не только люди, но и кони. Конечно, в век бронетехники конница утратила свое боевое значение. Но кавалеристы вместе с моторизированной пехотой часто использовались для рейдов по вражеским тылам. При освобождении Одессы особо отличилась конно-механизированная группа под командованием генерал-лейтенанта Иссы Плиева. Именно кавалеристы Плиева освободили от оккупантов Березовку и Раздельную.

… о немцах-освободителях

Как известно, в обороне и в освобождении Одессы принимали участие люди самых разных национальностей. Были среди них и немцы. Некоторые представители немецкой общины города внесли значительный вклад в борьбу с оккупантами. Например, разведчик Николай Гефт организовал диверсионную группу в Одесском порту. Отец и сын Иван и Николай Медереры сражались в партизанском отряде Молодцова (Бадаева). А партизан Владимир Мюллер был расстрелян гестапо за несколько дней до освобождения Одессы. Многие одесские евреи обязаны своим спасением еще одному немцу — Генриху Норайксу. К сожалению, многие одесские немцы-подпольщики после войны попали под «каток» репрессий сталинского режима. А участие немцев в движении Сопротивления долгое время замалчивалось.

Как спасали одесский зоопарк?

В истории освобождения Одессы были не только трагические и героические, но и забавные эпизоды. Один из них связан с одесским зоопарком.

Как известно, одесский зверинец продолжал работать и во время оккупации. Правда, румынская администрация отказала заведению в финансировании. Тогда работникам зоопарка пришлось открыть трикотажную мастерскую, чтобы заработать на пропитание себе и своим питомцам.

В последние дни оккупации немецкое командование приказало директору зоопарка, семидесятилетнему ученому-натуралисту Генриху Бейзерту, эвакуировать в Румынию самых ценных животных. Почему-то особенно интересовал оккупантов зубробизон. Бейзерт как мог оттягивал эвакуацию, ссылаясь на то, что животное дикое и перевозить его опасно. В конце концов, несговорчивому директору зоопарка пригрозили расправой.

Тогда Бейзерт пустился на хитрость. Погрузив клетки с зубробизоном и некоторыми другими редкими животными, он выехал из зоопарка и несколько часов кружил по городу. Машину несколько раз останавливали военные патрули оккупантов. На все вопросы Бейзерт невозмутимо отвечал, что выполняет приказ об эвакуации зоопарка. Таким образом он возил зверинец по Одессе целый день, пока в город не вступили советские войска.

А уже через два дня, после освобождения Одессы, 12 апреля 1944 года, спасенный Бейзертом Одесский зоопарк снова открылся для посетителей.

Мы также рассказывали, как немцы при отступлении хотели взорвать Одессу, но не смогли.