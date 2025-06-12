Вездесущая пропаганда

В проявление массового психоза превратили российские оккупанты празднование на левобережье 9 мая, который у них до сих пор называется Днем Победы. Хотя этот день все желающие праздновали и до оккупации, пропаганда убеждает в обратном.

«Мы рассказали, как у всех нас пытались фактически украсть Победу наших дедов и прадедов, украсть сам День Победы и как, к счастью, в 2022 году это удалось прекратить», — написала в праздничном номере оккупационная «Надднепрянская правда».

Другими словами, чтобы на оккупированных территориях праздновали 9 мая, тысячи украинцев, среди которых не то что мирные, а и дети, надо было убить?!

«Надднепрянскую правду», которую оккупанты печатают в оккупированном Симферополе, они распространяют не только в Геническе, который у них называется «временным административным центром Херсонской области», но и в Скадовске, Каховке, Новой Каховке, других городах, поселках и селах оккупированного региона. Понятно, что бесплатно. Потому что читать такое, еще и за деньги, не захочет никто. Агитку раздают в оккупационных администрациях «муниципалитетов», в магазинах и просто на улицах. То же самое с «Комсомольской правдой». Ее так называемый спецвыпуск для Херсонской области печатают на ворованном оборудовании в типографии в Мелитополе, на оккупированной части Запорожской области.

Печатают также отдельные агитки с местными новостями, а больше с пропагандой. Все это привозят из Симферополя. Там находится и радиостудия «Радио Таврия» — еще одного рупора пропаганды, в эфире которого часами так называемые эксперты, не выбирая слов, ругают Украину и славят своего Путина, а в последнее время — еще и Трампа.

Кроме газет и радио, на оккупированной территории Херсонщины есть еще оккупационный телеканал «Таврия» и множество оккупационных Телеграмм-каналов. Последние трудно читать в прифронтовых Каховке и Новой Каховке, где интернета больше нет, чем есть. На другой территории он исчезает, когда по населенным пунктам проезжают колонны военной техники рашистов или украинские дроны летят на оккупированный полуостров Крым. В остальное время через тот же Телеграм украинцам со свободных территорий даже можно связаться с родными, которые остались в оккупированном регионе. Понятно, что в беседах стараются не сказать лишнего.

«Таврия» же ловит везде. И на обычную антенну, и на спутниковую. Украинский спутниковый сигнал оккупанты местным жителям заблокировали, установив комплекты спутникового оборудования, которые так и называются: «Русский мир». За самовольную разблокировку украинских телеканалов жителей региона ожидает штраф в размере 260 тысяч рублей.

«Патриотизм» и запреты

9 мая праздновали в немногих городах. Объяснили это мерами безопасности, хотя на самом деле не смогли найти столько коллаборационистов, а покупать массовку не захотели. Главные гуляния состоялись в «столице» оккупированного региона. Геничан на них было мало, гуляли, в основном, приезжие из России работники оккупационных министерств, которые базируются в Геническе и на соседней Арабатской Стрелке. Праздновали под пристальным наблюдением военнослужащих оккупационной «Росгвардии».

Центр города также был перекрыт военными, чердак райгосадминистрации, где ныне находится «администрация Генического муниципального округа», опечатали, на крыше посадили снайперов. Также перед праздником полностью заблокировали и так замедленный YouTube, а в мессенджерах — отправку файлов.

Неизвестно почему оккупанты также закрыли шлагбаумом и один из символов Геническа — старый железнодорожный мост через пролив Тонку, который несколько сотен лет был любимым местом генических рыбаков.

Оккупационный губернатор Владимир Сальдо сообщил пропагандистам, что последний ветеран прошлой войны умер как раз накануне 9 мая, поэтому оккупанты поздравляли детей той войны. Военные дарили старикам букеты и обязательно фотографировались для отчета. Несмотря на заверения пропагандистов, что они делают очень доброе дело, лица все же прятали.

А накануне оккупационные военнослужащие и коллаборанты проносили по улицам всех 14 «муниципальных округов» левобережья 84-метровую георгиевскую ленту, которая является символом власовцев — российских коллаборантов времен Второй мировой.

84 — число для оккупантов символическое. Такой автомобильный код они присвоили оккупированной Херсонской области. Именно он стоит на автомобильных номерах, которые заставляют цеплять вместо украинских. С последними не пропускают через блокпосты.

В военную форму нарядили даже дошкольников. На фоне тех самых георгиевских ленточек детки пели и танцевали. В Скадовском и Новотроицком «муниципальных округах» воспитатели-коллаборанты такими мероприятиями старались понравиться «новым хозяевам» больше всего.

В зоне особого внимания оккупантов находятся школьники. Для них они проводят «патриотические» воспитательные часы, которые называются «разговорами о важном», а также «уроки мужества». Массово привлекают и к так называемой игре «Зарница 2.0». Парней и девушек оккупанты учат разбирать и собирать автоматы, метко стрелять из пневматических винтовок, преодолевать полосу препятствий, оказывать первую медицинскую помощь, управлять дронами и тому подобное. Таким образом готовят себе будущее «пушечное мясо».

Тех, кто уже вырос, заманивают на службу по контракту. В оккупационных газетах, по телевизору, радио и в соцсетях можно узнать о том, что готовым воевать за «отечество» оккупанты выплатят 800 тысяч рублей единовременно и 210 тысяч рублей ежемесячно. Первые желающие из числа асоциальных элементов, которые повелись на деньги, уже вернулись в гробах из Донецкого и Курского направлений в Генический, Чаплинский, Алешковский и другие «округа». Новых продолжают заманивать. Даже на выходе из генического супермаркета «АБЦ» (который до войны был «АТБ») стоит пластиковый военный с рекламой.

Вместо реальных дел — крашеные фасады

Оккупационные коммунальщики уже покрасили навесы для отдыхающих на центральном пляже Геническа, который называется Детским. Но если в прошлые три года никто туда не приезжал, понятно, что и в этом году курортного сезона не будет.

Зато оккупанты сами строят «песочные замки». Россия, которая, по их заверениям, «пришла навсегда», еще в начале оккупации обещала строить дороги и жилмассивы. В результате заасфальтировали несколько и так ровных дорог в Геническе, Каланчаке и Скадовске и достроили пятиэтажку-долгострой, возвышающуюся в центре «временной столицы». Но сделали это не для людей, а для сотрудников оккупационного министерства внутренних дел Херсонской области. Покрасили пятиэтажку в цвета оккупационного флага. Так же перекрасили пожарно-спасательную часть и здание бывшего филиала Херсонского технического университета, где ныне базируется фейковый вуз с таким же названием. Бело-сине-красным стал и спорткомплекс в микрорайоне города, где оккупанты на пустыре обещали построить жилые массивы. В нем «отремонтировали» крышу и теперь она течет в дожди, чего не было до оккупации.

В ненавистные геничанам цвета покрасили и памятник «Гото Предестинация» — кораблю, построенному по проекту Петра I, который на самом деле стал позором российского флота, потому что после потери Азова россияне вынуждены были его продать Османской империи.

Триколорами в оккупированных городах увешаны почти все электрические столбы и сооружения.

То, что такие «стройки» и «ремонты» — не случайность, подтверждает недавнее возбуждение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко. На пару с Нестеренко работал глава оккупационного правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, бывший мэр Краснодара, которого там поймали за получении особо крупной взятки, после чего отправили «работать» на оккупированную территорию. Сейчас он где-то скрывается.

И если в Геническе, Скадовске или Каланчаке оккупанты хотя бы делают вид, что что-то строят, за пределами городов «русский мир» имеет еще более зловещий вид. На трассе Геническ — Новая Каховка, например, можно увидеть разбитые и замусоренные АЗС и сгоревшие от ударов дронов или заброшенные остовы машин.

Виктор Н.

Фото из оккупационных Телеграм-каналов.

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