Ключевые моменты:

Четверых украинских членов экипажа вертолета Ми-8 миссии ООН удерживают в плену в Сомали с января 2024 года.

Среди заложников — 29-летний одессит, бортинженер Андрей Земляной.

Захват произошел после аварийной посадки вертолета на территории, подконтрольной группировке «Аш-Шабаб».

МИД Украины сообщает о взаимодействии с ООН и международными партнерами по вопросу освобождения экипажа.

Более двух лет четверых украинских вертолетчиков, работавших в миссии ООН в Сомали, удерживают в плену. Среди них — 29-летний одессит Андрей Земляной. Несмотря на официальные подтверждения МИД и международное участие в процессе, их возвращение домой до сих пор остается открытым вопросом.

Живые, но несвободные

С тех пор прошло уже более двух долгих и очень тяжелых лет, когда ты веришь, надеешься и ждешь любого известия от самого дорогого для тебя человека, а его нет… Это эмоционально очень сложно. Но другого выбора, чем ждать, для Татьяны Николаевны, ее мужа Александра Евгеньевича и родных других трех членов экипажа украинского вертолета Ми-8, оказавшихся в сомалийской неволе, просто не существует.

Печальная весть о захвате в плен четырех украинцев поступила в начале 2024 года. Официальная информация по этому поводу, обнародованная 12 января 2024 года, очень краткая. Мол, да, МИД Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам. Они были членами экипажа вертолета миссии ООН в Сомали, потерпевшего крушение. Сам вертолет принадлежит украинской частной компании, выполнявшей контракт по заказу со стороны ООН.

Бывший спикер МИД Олег Николенко тогда добавил, что посольство Украины в Кении (защищает интересы граждан Украины в Сомали из-за отсутствия посольства в этой стране. – Прим.ред.) и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорку уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры. Выясняются все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливается связь с компанией – владельцем вертолета для дальнейшей координации действий.

В конце своего поста в Фейсбуке Николенко также подчеркнул, что ситуация взята под особый контроль внешнеполитического ведомства и других компетентных органов. Подчеркнул и поставил точку, которая впоследствии превратилась в большой вопросительный знак, учитывая более чем двухлетнюю продолжительность изнурительного ожидания и опустошающую неопределенность относительно судьбы наших соотечественников.

– Более двух лет я не слышала голоса сына. Столько времени от него не поступало ни одного сообщения посредством мобильной связи или через другие каналы коммуникации. Мы живем в неведении, в условиях постоянного стресса и бесконечных ожиданий, – взволнованно говорит Татьяна Николаевна – мама захваченного 29-летнего одессита, бортинженера Ми-8 Андрея Земляного.

Конечно, за все это время неизвестности о судьбе пленных украинцев экипажа Ми-8 ни Татьяна Николаевна со своим мужем, ни родные других наших вертолетчиков не сидели сложа руки. Родственники авиаторов обращались за помощью, писали письма в ООН, Офис Президента и МИД Украины с просьбой посодействовать скорейшему освобождению плененных в Сомали украинцев. Но их дети, братья и мужья до сих пор находятся в африканской неволе. А ответы от этих инстанций, по словам Татьяны Николаевны, были очень краткими и часто переадресовывали отчаявшихся родственников пленных украинцев к частной авиакомпании «Украинские вертолеты», в которой, собственно, и работали члены захваченного экипажа вертолета.

Оттуда также отвечали очень кратко. Мол, работаем в направлении освобождения своего персонала, но в то же время раскрывать все подробности не можем, чтобы не навредить общему делу.

Единственное, что удалось полгода назад выяснить родителям 29-летнего бортинженера Андрея Земляного по официальному ответу от МИД Украины, это то, что все четверо украинцев живы, а их физическое состояние оценивается как удовлетворительное. Заложников удерживают на территории, подконтрольной суннитский исламистский военно-политической организации «Аш-Шабаб» в округе Галмудуг.

В письме от МИД также было сказано, что посольство Украины в Республике Кения постоянно взаимодействует с представителями ООН и странами, граждане которых также находятся в плену в Сомали, в частности, с Южной Кореей и Германией. В то же время при штабе Офиса ООН по поддержке Сомали (UNSOS) в столице Сомали Могадишо сформирована специальная рабочая группа с участием экспертов ООН, представителей авиакомпании «Украинские вертолеты» и других сторон. К этому процессу также привлечен Международный комитет Красного Креста, но из-за сложной ситуации в Сомали прямые переговоры с представителями «Аш-Шабаб» практически невозможны.

Голос из плена

И вот в декабре 2025 года, спустя почти два года неопределенности, вакуум молчания был прерван появлением командира захваченного Ми-8 Александра Олейника на видео, опубликованном медиа-подразделением суннитских исламистов.

На видеоролике командир воздушного судна выглядит истощенным и уставшим. Вероятно, он сидит на полу, а его голос звучит спокойно и в то же время подавленно. Он смотрит в камеру и говорит по-английски, четко называя свое имя и гражданство.

Обращаясь за помощью непосредственно к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Александр Олейник просит как можно скорее договориться об освобождении пилотов, используя все свое дипломатическое и политическое влияние.

На видео себя и членов экипажа он называет не свободными людьми, а военнопленными, которых около двух лет удерживают в неволе в Сомали. Сказал, что работал в поддержку сомалийского правительства в рамках миссии ООН по проведению медицинских эвакуационных рейсов и в январе 2024 года вынужден был совершить аварийную посадку над территорией, контролируемой неправительственной боевой организацией «Аш-Шабаб».

«Пусть весь мир знает, что мы существуем и нуждаемся в помощи. Моих соотечественников-украинцев я настойчиво прошу поднять свой голос в нашу защиту. Мы до сих пор находимся в плену в чужой стране, боремся за свое выживание и очень нуждаемся в помощи со стороны ООН, чьи эмблема и флаг гордо развевались во время нашей миссии. Прошу Вас, Генеральный секретарь Гутерриш, не закрывайте глаза на наше затруднительное положение и помогите нам успешно возвратиться домой. Ведь ООН обязана обеспечить освобождение своих подрядчиков, захваченных в плен при осуществлении миротворческих операций», — сказал в видеообращении к высокопоставленным должностным лицам и всему прогрессивному человечеству заметно ослабленный Александр Олейник.

Есть ли шанс на освобождение из плена?

Конечно, подобного содержания видеоролик не мог быть записан и обнародован в интернет-пространстве просто так. Это видео с намеком. И, вероятно, с намеком на то, что группировка «Аш-Шабаб» готова к переговорам по поводу обмена или выкупа удерживаемых украинских заложников.

Следовательно, шанс и надежда на спасение наших соотечественников есть. Ими только нужно правильно воспользоваться. Ведь от этого зависит жизнь и свобода людей. А это высшая ценность, фундаментальное и неотъемлемое право каждого человека.

Сколько будет продолжаться «режим тишины»?

Уже более двух месяцев прошло с тех пор, как впервые в сомалийских СМИ были обнародованы кадры с видеообращением украинского командира вертолета Александра Олейника. После этого родственники авиаторов ожидали официальной реакции как от украинской стороны, так и от международных организаций. Но ни ООН, ни правительство Украины пока публично не комментировали видео и ситуацию с заложниками, которых продолжают содержать в африканской неволе.

Они попали туда, представляя частную авиакомпанию, воздушные суда которой, согласно международным договорам, были зафрахтованы ООН для осуществления рейсов по поддержанию миротворческой деятельности по медицинской эвакуации, гуманитарным перевозкам и логистическому обеспечению миссии ООН.

Возвращение домой: миссия не/выполнима

Есть среди них и наш земляк-одессит, бортинженер вертолета Ми-8 Андрей Земляной.

«Молодой, сильный, честный, настоящий человек с чутким и добрым сердцем», – высказалась в его адрес мама лучшего друга Андрея Елена.

Ему исполнилось всего 29. А за плечами почти четыре года изнурительной, очень опасной работы в африканском небе в составе миссии ООН и уже более двух лет пребывания в неволе.

Андрей никогда и ни на что не жаловался и даже словом не обмолвился об опасности, которая постоянно подстерегала его во время длительных командировок в охваченные войной и политически и экономически нестабильные страны Африканского континента. Напротив, он постоянно утверждал, что у него все хорошо и рассказывал родным и друзьям о помощи, которую они оказывают страдающим от голода и болезней жителям «черного континента». А еще Андрей охотно рассказывал о невероятных африканских контрастах, где ландшафты меняются от бескрайних пустынь и травянистых равнин до густых, многоярусных и вечнозеленых тропических джунглей. Рассказывал и записывал эти удивительные виды на фото- и видеокамеру.

Да, к большому сожалению, за последние четыре года с начала широкомасштабной войны с Россией тема заложников и военнопленных приобрела в Украине критическое значение и масштабы гуманитарной катастрофы. В российском плену уже находились и сейчас продолжают содержаться тысячи украинцев из числа военнослужащих и гражданских лиц.

Плен, неволя, незаконное задержание и содержание в замкнутом пространстве людей уже стали если и не повседневной обыденностью военного лихолетья, то по крайней мере превратились в обычные вызовы нашего настоящего.

Да, сегодня в нашей стране большая беда – война. И даже несмотря на то, что Украина сама страдает от масштабных человеческих потерь, разрушения критической инфраструктуры и глубокого экономического и экологического кризиса, она продолжает оказывать помощь другим странам, привлекая своих граждан к миротворческим миссиям.

И очень бы хотелось, чтобы это более чем двухлетнее ужасное порабощение уже не со стороны российских захватчиков, а суннитских исламистов, как можно быстрее закончилось для Андрея и еще трех наших мужественных соотечественников и они как можно скорее вернулись домой. И верим, уверены, что эта миссия со стороны ООН и правительства Украины будет выполнима. По-другому нельзя.

Справка ОЖ: кто контролирует Сомали?

Откровенно говоря, вспоминая о Сомали, первое, что приходит в голову, это печально известные местные пираты, которые нападают на торговые суда и танкеры для захвата и получения за них и членов экипажей многомиллионных выкупов.

Но не только пиратами «известно» Сомали, но и одним из самых продолжительных гражданских вооруженных конфликтов в мире. Он начался еще в 1991 году и привел к фактическому распаду страны на несколько автономных частей, вызвав одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф современности.

Несмотря на наличие федерального правительства, которое признается международным сообществом как законная сомалийская власть, оно до сих пор не контролирует всю территорию страны. А из-за непрерывных боевых действий и засухи миллионы местных жителей нуждаются в срочной продовольственной и медицинской помощи. Которую и предоставляли захваченные украинские вертолетчики в составе миссии ООН.

Ранее мы сообщали, что из Одессы в Сомали отправился балкер с 25 тысячами тонн пшеницы.

Автор: Вячеслав ДИОРДИЕВ