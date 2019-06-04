Вековой юбилей яркой эстрадной звезды отметили в Одессе

Не было принято «применять» понятие «звезда», когда речь шла о мастерах советской эстрады. А звезды были. Да какие! Сценический дуэт Тарапунька и Штепсель (Юрий Тимошенко и Ефим Березин) несколько десятилетий триумфально гремел на всю страну.

«Здоровенькі були!»

Историк эстрады, журналист Александр Галяс в гостеприимных стенах Одесской центральной городской библиотеки им. И.Франко напоминает, что в прошлом году в Одессе открыли мемориальную доску уроженцу нашего города Ефиму Березину. А вот теперь Юрию Тимошенко, знаменитому Тарапуньке, начинавшему свой диалог со Штепселем своим неизменным «Здоровенькі були!», исполняется сто лет. И добавляет, что звонил в Полтаву, где родился классик эстрады, в Киев, где он жил, узнавал, как будут отмечать вековой юбилей Юрия Тимошенко, искренне и тонко смешившего публику.

— В результате выяснилось, что «практически никак». Появилась информация на некоторых сайтах — тем и ограничились. Получается, что мы в Одессе — единственные, — сетует Александр.

Что ж, пусть так и получается. Время торопится, эпохи сменяются, память ведь все равно остается. И к этой памяти сегодня и приобщил нас Александр Галяс. И, кстати, не могу не отметить: зрителей было много, причем, и тех, кто в возрасте, и представителей совсем юного поколения. А интересно было всем. Тут ведь, как известно, очень важна, подача.

А подано было замечательно — со снимками, с книгами, статьями. И, главное, с кадрами, оживившими и сам дуэт, и портрет талантливейшего артиста эстрады — самой настоящей яркой звезды.

— Юрий Тимошенко родился в Полтавской области, жил в Киеве, но часто бывал в Одессе и даже снимался на Одесской киностудии в фильме Зеленый фургон» 1959 года в роли милиционера Грищенко, — рассказывает Александр Галяс.

На экране мелькают кадры с участием Тимошенко из того старого фильма. Нам больше знаком одноименный ремейк 1983 года. Но с каким же удовольствием и смехом встретили зрители того, тимошенковского, Грищенко, который столь безошибочно по запаху определяет, где и в какой хате варится самогон, и даже выступает в роли истинного эксперта, точно отмечая, из чего именно он варится!

С неизменным успехом

— Еще в школьном театре Тимошенко уже играл Остапа Бендера, Неразрывный на десятилетия дуэт Тимошенко и Березина, которые познакомились еще в Киевском театральном институте им. Карпенка-Карого, состоялся во время войны. Не было еще тогда у них творческих псевдонимов Тарапунька и Штепсель, а успех уже был, и сразу после войны была получена серьезная награда — первая премия на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Вскоре после этого их встречал бурными овациями одесский зритель в Зеленом театре. Их слава вскоре загремела на всю страну. Между прочим, Юрий Тимошенко отлично владел английским языком, снимался во многих фильмах, — рассказывает Александр Галяс.

И снова мелькают кадры на экране… Тимошенко и Березин с их неповторимыми репликами, многие из которых и сегодня звучат «на злобу дня». И, как подсказывает Александр, не следует забывать, что в те времена высмеивать что-то из нашей жизни было делом непростым. Каждая реплика проходила цензуру, позволялось очень и очень немногое, а за «кое-что не то» можно было лишиться и наград, и званий, да и вообще возможности выходить на сцену.

У Тарапуньки и Штепселя была огромная популярность. Во многих фильмах они сами становились ядром сюжета. А еще они были большими друзьями. И вот когда в Одессе открывалась мемориальная доска в память о Ефиме Березине, то, конечно же, неизменно вспоминали и Юрия Тимошенко. Равно как и в столетий юбилей Тарапуньки мы неизменно вспоминаем о Штепселе…

Юрия Тимошенко не стало, когда ему было всего-то 67 лет.

— Он ушел из жизни, как настоящий артист: смерть настигла его, когда он был на гастролях… Ефим Березин очень тяжело переживал его смерть. Потом сделал концертную программу в память о нем, — рассказывает Александр Галяс, подчеркивая, что когда образ уходит от артиста и словно начинает жить своей жизнью, как это и произошло с Тарапунькой и Штепселем, то это и является признаком выдающегося актерского мастерства.

…А на экране снова мелькают кадры с Тарапунькой и Штепселем — легкие, запоминающиеся, в самом деле, мастерски исполненные сцены, такая вот «кинонарезка», уже ставшая историей. А неизменно доброжелательное обращение с экрана народного во всех смыслах артиста к нам, это его извечное «Здоровенькі були!» — словно привет из прошлого, пожелание нам, сегодняшним, которые помнят.