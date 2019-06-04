Отключение воды в г.Одесса 6 июня 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене задвижек диаметром 200 мм и 400 мм по адресу: ул. Люстдорфская дорога угол ул. Костанди.
В связи с чем, 06 июня 2019 года с 09:00 до 22:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 139-175/5,
- Тимирязева,
- Костанди,
- Равенства,
- Новгородская,
- Анны Ахматовой,
- Сумская,
- Елочная,
- Черниговская,
- Тульская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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