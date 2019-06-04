Отключение воды в г.Одесса 6 июня 2019 года

Не было принято «применять» понятие «звезда», когда речь шла о мастерах советской эстрады. А звезды были. Да какие! Сценический дуэт Тарапунька и Штепсель (Юрий Тимошенко и Ефим Березин) несколько десятилетий триумфально гремел на всю страну.

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