Из Одессы в Харьков теперь можно добраться за час

Украинская авиакомпания SkyUp начала проводить регулярные рейсы Одесса – Харьков с начала лета.

Об этом сообщается на Фейсбук-страничке Одесского аэропорта.

Рейсы выполняются дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Вылет из Харькова в Одессу в 14:00, в обратном направлении – в 16:00.

Стоимость билетов стартует от 502 грн., длительность полета – 1 час.

На сейчас последние в этом году возможные для бронирования даты рейсов: из Харькова на 29 сентября, а из Одессы – на 13 октября.