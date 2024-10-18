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В одесском Украинском театре оживили культовый фильм и вывели на сцену козу (фото)

В одесском Украинском театре оживили культовый фильм и вывели на сцену козу (фото)

Этот год в Украине объявлен годом Сергея Параджанова. Столетие со дня рождения гениального художника отметили и в Одесском театре Василька новым спектаклем «Лебединое озеро. Зона». Премьерные показы состоятся 18 -19 октября. Автор «Одесской жизни» Юлия Сущенко посетила предпоказ и рассказывает, почему эту работу стоит увидеть.

Забытый фильм

В 1990 году фильм режиссера Юрия Ильенко «Лебединое озеро. Зона» по сценарию Сергея Параджанова получил на Каннском фестивале одну из самых престижных наград, которые вручают кинокритики — FIPRESCI. Лента еще несколько лет ездила по международным фестивалям и в конце концов была забыта. О ее существовании знали в основном историки кино, режиссеры, которые изучали украинский кинематограф и некоторые киноманы.

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В этом году, произведения Параджанова снова вспомнили. На экраны украинских кинотеатров вышла отреставрированная лента «Цвет граната», на Одесском международном кинофестивале представили документальный фильм о жизни художника, киносообщество проводит вечера его памяти.

Важно, что одесситы тоже не остались в стороне от этого знакового культурного события, в марте этого года переулок Магнитогорский в Одессе был переименован в Параджановский.

А в октябре в репертуаре театра Василька появилось название культового кинопроизведения, воплощенного теперь и на театральной сцене режиссером Иваном Орленко.

Спектакль Лебединое озеро Зона

Спектакль Лебединое озеро Зона

Спектакль Лебединое озеро Зона

Свобода: действительность или иллюзия?

В этой притче режиссер прежде всего увидел универсальную историю о базовых человеческих ценностях, в то же время ему удалось передать своеобразный параджановский стиль: эстетику коллажа, музыкальные и световые акценты.

Спектакль Лебединое озеро Зона

Пьеса длится чуть меньше часа, и за это отдельная благодарность режиссеру, который не стал тянуть время только ради времени.

Спектакль Лебединое озеро Зона

Сергей Параджанов писал этот сценарий в советской тюрьме. Главный герой — Беглец. Анатолий Головань, исполнитель роли говорит: «Я тоже всю свою жизнь стремился к свободе: физической и духовной. Эта тема мне очень близка».

Спектакль Лебединое озеро Зона

Зажил ли он свободной жизнью, после того, как ему удалось сбежать, или это была большая иллюзия? Именно над этим размышляет автор, его герои и мы вместе с ним. Иван Орленко, как режиссер и автор текстовой адаптации, наоборот, подбрасывает и подбрасывает зрителю мыслей для размышлений и открытых вопросов.

Спектакль Лебединое озеро Зона

Коза на сцене. Лишь раз в сто лет

Довольно неожиданным приемом (впрочем очень кинематографическим), стало решение режиссера ввести в спектакль … настоящую козу. На роль было отобрано два животных. Первое предоставил зоопарк, второе нашли по объявлению.

Спектакль Лебединое озеро Зона

Они оба будут поочередно задействованы на сцене и жить во дворе в вольере. Кстати, в коллективе нашлись и те, кто будет доить коз, ведь это важно для поддержания здоровья животных. Интересно, что сто лет назад, подобная история уже была в этом театре. Об этом рассказала завлитком Светлана Бондарь:

— В 1925 году в театре шел спектакль «Собор Парижской Богоматери» и исполнительница главной роли Эсмеральды, вместе с козой ходила на каждый спектакль по Дерибасовской, Пастера … Поэтому подобный опыт у нашего театра уже был.

Роли и исполнители

В спектакле задействованы заслуженные и молодые актеры театра:

Работница морга: Галина Кобзарь-Слободюк, заслуженная артистка Украины
Старый: Павел Шмарев, заслуженный артист Украины
Мать, она же Женщина: Мария Буймович
Гертруда: Мирослава Ткач
Сын, он же мальчик: Влад Баторий
Беглец: Анатолий Головань
Зек в очках: Сергей Корнейко
Конвоир: Павел Примак
Зэки, охранники: Юрий Рекс, Владислав Цобенко
Пожарная: Богдана Шуманская

Фото: пресс-служба театра

 

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