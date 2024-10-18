В одесском Украинском театре оживили культовый фильм и вывели на сцену козу (фото)

Забытый фильм

В 1990 году фильм режиссера Юрия Ильенко «Лебединое озеро. Зона» по сценарию Сергея Параджанова получил на Каннском фестивале одну из самых престижных наград, которые вручают кинокритики — FIPRESCI. Лента еще несколько лет ездила по международным фестивалям и в конце концов была забыта. О ее существовании знали в основном историки кино, режиссеры, которые изучали украинский кинематограф и некоторые киноманы.

В этом году, произведения Параджанова снова вспомнили. На экраны украинских кинотеатров вышла отреставрированная лента «Цвет граната», на Одесском международном кинофестивале представили документальный фильм о жизни художника, киносообщество проводит вечера его памяти.

Важно, что одесситы тоже не остались в стороне от этого знакового культурного события, в марте этого года переулок Магнитогорский в Одессе был переименован в Параджановский.

А в октябре в репертуаре театра Василька появилось название культового кинопроизведения, воплощенного теперь и на театральной сцене режиссером Иваном Орленко.

Свобода: действительность или иллюзия?

В этой притче режиссер прежде всего увидел универсальную историю о базовых человеческих ценностях, в то же время ему удалось передать своеобразный параджановский стиль: эстетику коллажа, музыкальные и световые акценты.

Пьеса длится чуть меньше часа, и за это отдельная благодарность режиссеру, который не стал тянуть время только ради времени.

Сергей Параджанов писал этот сценарий в советской тюрьме. Главный герой — Беглец. Анатолий Головань, исполнитель роли говорит: «Я тоже всю свою жизнь стремился к свободе: физической и духовной. Эта тема мне очень близка».

Зажил ли он свободной жизнью, после того, как ему удалось сбежать, или это была большая иллюзия? Именно над этим размышляет автор, его герои и мы вместе с ним. Иван Орленко, как режиссер и автор текстовой адаптации, наоборот, подбрасывает и подбрасывает зрителю мыслей для размышлений и открытых вопросов.

Коза на сцене. Лишь раз в сто лет

Довольно неожиданным приемом (впрочем очень кинематографическим), стало решение режиссера ввести в спектакль … настоящую козу. На роль было отобрано два животных. Первое предоставил зоопарк, второе нашли по объявлению.

Они оба будут поочередно задействованы на сцене и жить во дворе в вольере. Кстати, в коллективе нашлись и те, кто будет доить коз, ведь это важно для поддержания здоровья животных. Интересно, что сто лет назад, подобная история уже была в этом театре. Об этом рассказала завлитком Светлана Бондарь:

— В 1925 году в театре шел спектакль «Собор Парижской Богоматери» и исполнительница главной роли Эсмеральды, вместе с козой ходила на каждый спектакль по Дерибасовской, Пастера … Поэтому подобный опыт у нашего театра уже был.

Роли и исполнители

В спектакле задействованы заслуженные и молодые актеры театра:

Работница морга: Галина Кобзарь-Слободюк, заслуженная артистка Украины

Старый: Павел Шмарев, заслуженный артист Украины

Мать, она же Женщина: Мария Буймович

Гертруда: Мирослава Ткач

Сын, он же мальчик: Влад Баторий

Беглец: Анатолий Головань

Зек в очках: Сергей Корнейко

Конвоир: Павел Примак

Зэки, охранники: Юрий Рекс, Владислав Цобенко

Пожарная: Богдана Шуманская

Фото: пресс-служба театра