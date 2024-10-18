Новости Одессы и Одесской области

На выходные в Одессе можно посетить ярмарку в Горсаду и бесплатные концерты, выставки и встречи

На выходные в Одессе можно посетить ярмарку в Горсаду и бесплатные концерты, выставки и встречи

Как всегда мы подобрали для вас ряд интересных культурных событий. В эти выходные вас ждут встречи с писателями, открытие выставки в Национальном музее и полезная лекция о минной безопасности. Тех, кто любит музыку ждет большой зал одесской консерватории, где состоится большой осенний концерт. Желаем провести время с пользой и в окружении тех, с кем вам хорошо и тепло!

Что: Гала концерт «Музыка объединяет мир»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 19 октября, 16:00
афишаЧто: Выставка-концерт Игоря Потоцкого
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 18 октября, 17:00
афишаЧто: Открытие выставки Люды Ястреб
Где: Софиевская, пятая, Национальный музей
Когда: 18 октября, 15:00
афишаЧто: Четверть века с Одессой. Встреча Ириной Денисовой
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 18 октября, 16:00
афиша
Что: Встреча с польским репортером и писателем Войцехом Тохманом
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 18 октября, 17:00

Читайте также о книге Войцеха Тохмана: Кровавый след русской весны: поляк написал исследование о событиях 2 мая в Одессе
афишаЧто: Благотворительная ярмарка Grechka
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 19 октября, 11:00-16:00
Что: Лекция по минной опасности
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 19 октября, 11:00
афишаЧто: Занятия в студии для детей «Оле-Лукойе»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 19 октября, 15:00
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