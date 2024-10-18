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Волейбол в лидерах: почти 900 школьных команд Одесской области готовы к борьбе за чемпионство

Волейбол в лидерах: почти 900 школьных команд Одесской области готовы к борьбе за чемпионство

В сезоне школьных лиг 2024/2025 за чемпионские титулы готовы бороться почти 900 спортивных команд Одесской области. Среди видов спорта самым популярным остается волейбол.

Об этом сообщил руководитель Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

Речь идет о зарегистрированных школьных командах — таких в Одесской области 894. По количеству команд лидируют Одесский и Белгород-Днестровский районы.

Среди видов спорта по популярности на первом месте волейбол — 984 игрока из 380 команд готовы побеждать.

Второй по популярности футзал — 736 игроков из 277 команд активно тренируются на открытых площадках, пока позволяет погода.

Третий в общеобластном рейтинге — баскетбол. Этим видом спорта занимаются 436 игроков из 96 команд.

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Не отстают черлидерши — в области насчитали 80 команд из 33 школ.

Среди менее популярных команд Александр Лончак назвал гандбол — 26 команд, регби-5 — 20 команд и спортивное ориентирование — 15 команд.

«Хотел бы отдельно отметить громады, которые проявили смелость и готовы защищать честь Одесской области в новых для нас видах спорта. Это Кулевчанская, Шабовская, Беляевская, Выгодянская, Балтская, Татарбунарская, Арцизская, Сафьяновская, Новоборисовская, Черноморская городская, Овидиопольская, Южненская, Подольская территориальные громады» — отметил руководитель департамента.

Напомним, детская спортивная школа «Льдинка» на Филатова планирует купить мощный дизельный генератор, который даст возможность заниматься во время отключений света зимой и летом. За него готовы заплатить 1,48 млн грн.

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