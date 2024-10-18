Отключения электричества 18 октября: у кого в Одессе не будет света (адреса)

В пятницу, 18 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Бажана, 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Гранатная, 1-25,
- Цветочная,
- Апрельская, Клименко, 25,33в,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Кордонная, 3а-74,
- Косяченко Алексея,
- Алексея Вадатурского (Малиновского),
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна),
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Платановая,
- Балтиморская (Посмитного), 3-13,
- Радостная, 114, 116,
- Святослава Рихтера,
- Сельская, 7-44,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а,
- Тенистая, Туристская, 1-19,
- Ференца Листа (Елина), 4а,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- пер. Бугреневый, 2/корп.2,
- переулок Гранатный,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- переулок Парашютный, 1,1б,
- переулок Константина Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
- переулок Туристский, 2-12б,
- проезд Бузьковий, 1-6,
- просп. Шевченко, 23-27б.
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Южный РЭС
Работы до 16:00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Ахматовой, 1-20
Работы до 18:00:
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
- пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-14, 22а,
- Дачная,
- пер. Дачный, 5/корп.1, 11,
- переулок 1-й Дачный, 1-5а,
- переулок 2-й Дачный, 1-9а,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 2, 4, 4/1,
- Хрустальная, 1,
- Левитана, 119, 119а, 121,
- Львовская, 7а-48т,
- переулок Львовский, 2, 2/корп.1,
- Лигинская (Макаренко), 1-22б,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20, Равенства,
- пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
- Сумская, 3,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Елочная, дорога Фонтанская, 106/37, 40,
- переулок Абрикосовый, 1-29, 43,
- переулок Летний, 5,
- переулок Ровный, 1-11б, 92,
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
- просп. Небесной сотни, 75,
- Симоненко, 1,11а.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а,14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а линии на ЖМ,
- Академика Заболотного, 60-66,
- Балтская дорога,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
- Балтский,
- Бахмутская (Курская),
- Блажко Виталия (Махачкалинская), 17, 18,
- Высоцкого, 1-11а,
- просп. Владимира Великого (просп. Добровольского),
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- Героев обороны Одессы, 22-64,
- Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Жолио Кюри,
- Капитана Кузнецова, 69-108,
- Карышковского, 2-60,
- Керченская, 103-131,
- пер. 2-й Керченский,
- Леси Украинки, 45-80,
- Локомотивная,
- Марсельская,
- Мицкевича, 9,
- Победы,
- Рельефная, 1-27,
- Рыночная, 7,
- Семена Палия,
- Соляная,
- Степная, 1-14,
- Центральная, 3-36,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й,
- Черноморский, 1-13,
- Орловская,
- пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский),
- 2-6, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересыпская,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10.