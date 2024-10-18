Новости Одессы и Одесской области

Отключения электричества 18 октября: у кого в Одессе не будет света (адреса)

Отключения электричества 18 октября: у кого в Одессе не будет света (адреса)

В пятницу, 18 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Бажана, 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Гранатная, 1-25,
  • Цветочная,
  • Апрельская, Клименко, 25,33в,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Кордонная, 3а-74,
  • Косяченко Алексея,
  • Алексея Вадатурского (Малиновского),
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна),
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Платановая,
  • Балтиморская (Посмитного), 3-13,
  • Радостная, 114, 116,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская, 7-44,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а,
  • Тенистая, Туристская, 1-19,
  • Ференца Листа (Елина), 4а,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • пер. Бугреневый, 2/корп.2,
  • переулок Гранатный,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • переулок Константина Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
  • переулок Туристский, 2-12б,
  • проезд Бузьковий, 1-6,
  • просп. Шевченко, 23-27б.

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Южный РЭС

Работы до 16:00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Ахматовой, 1-20

Работы до 18:00:

  • Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
  • пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-14, 22а,
  • Дачная,
  • пер. Дачный, 5/корп.1, 11,
  • переулок 1-й Дачный, 1-5а,
  • переулок 2-й Дачный, 1-9а,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 2, 4, 4/1,
  • Хрустальная, 1,
  • Левитана, 119, 119а, 121,
  • Львовская, 7а-48т,
  • переулок Львовский, 2, 2/корп.1,
  • Лигинская (Макаренко), 1-22б,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рыбальская, 20, Равенства,
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
  • Сумская, 3,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Елочная, дорога Фонтанская, 106/37, 40,
  • переулок Абрикосовый, 1-29, 43,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Ровный, 1-11б, 92,
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
  • просп. Небесной сотни, 75,
  • Симоненко, 1,11а.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а,14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а линии на ЖМ,
  • Академика Заболотного, 60-66,
  • Балтская дорога,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
  • Балтский,
  • Бахмутская (Курская),
  • Блажко Виталия (Махачкалинская), 17, 18,
  • Высоцкого, 1-11а,
  • просп. Владимира Великого (просп. Добровольского),
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
  • Героев обороны Одессы, 22-64,
  • Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Жолио Кюри,
  • Капитана Кузнецова, 69-108,
  • Карышковского, 2-60,
  • Керченская, 103-131,
  • пер. 2-й Керченский,
  • Леси Украинки, 45-80,
  • Локомотивная,
  • Марсельская,
  • Мицкевича, 9,
  • Победы,
  • Рельефная, 1-27,
  • Рыночная, 7,
  • Семена Палия,
  • Соляная,
  • Степная, 1-14,
  • Центральная, 3-36,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й,
  • Черноморский, 1-13,
  • Орловская,
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский),
  • 2-6, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересыпская,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10.

 

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