В Одессе переименуют проспект Гагарина, сквер и еще 8 улиц: новые названия

Деколонизация и декоммунизация в Одессе продолжается

Как сообщили Одесской Жизни в топонимической комиссии при Одесском городском совете, новые названия будут рекомендованы муниципальным депутатам, которые, по закону, принимают окончательное решение.

Необходимость переименовать топонимические объекты возникла в связи с законами Украины про деколонизацию и декоммунизацию. Страна избавляется от названий, навязывающих российские имперские нарративы и идеологию тоталитарного советского коммунистического режима.

Десять старых и новых одесских названий

Рекомендованы такие варианты переименования улиц, проспекта и переулков:

Гагаріна проспект — Незламних проспект Червоний сквер — Десмета сквер Магнітогорський 2-й провулок — Параджановський провулок Магнітогорський 3-й провулок — продовження Параджановського провулка 1-й Орловський провулок — Беркевича провулок 2-й Орловський провулок — Кононовича провулок Восьмого Березня 4-а Лінія — Фахова вулиця Пролетарський 3-й провулок — Географічний провулок Ползунова вулиця — Буковинська вулиця Ползунова провулок — Хотинський провулок

Происхождение новых названий

Проспект Незланих (Несокрушимых). Назван в честь людей, которых нельзя побороть, покорить, сломать и т.п.; непобедимых. Слово означает что-то очень крепкое, что нельзя разбить, согнуть, разрушить и т.п.; Кого-то, кого нельзя побороть, покорить, сломать, потому что он верен своим убеждением. Сейчас украинский народ проявляет качество несокрушимости в борьбе с российскими агрессорами и оккупантами.

Сквер Десмета. Жак-Луи Десме (Десмет) (1761-1839) – французский садовник, мэр Сен-Дени в 1812-1814 гг. С 1818 г. по приглашению А. Ланжерона поселился в Одессе, где организовал Ботанический сад (территория между Семинарской, просп. Гагарина, Канатной и Французским бульваром), который должен был стать питомником деревьев для всего региона. Такую же роль исполняла дача Десмета на Хаджибейском лимане, где был разбит парк, после смерти Десмета был выкуплен для обустройства там грязелечебницы. Занимался завозом в Одессу новых пород деревьев и кустов, внес значительный вклад в озеленение города.

Параджановский переулок. Сергей Параджанов — это украинский и армянский кинорежиссер, сценарист, композитор. Один из представителей волны «украинского поэтического кино». Наиболее известена его картина «Тени забутых предков». Она занимает первое место в списке 100 лучших украинских фильмов.

Переулок Беркевича. Леопольд Хомич Беркевич (1828–1897) – профессор Одесского Новороссийского университета по кафедре астрономии, основатель астрономического образования и астрономических исследований в Одессе, основатель и первый директор (1871–1880) университетской астрономической обсерватории.

Переулок Кононовича. Александр Константинович Кононович (1850–1910) – астроном, учитель математики и физики в Ришельевской гимназии (1876–1881). С 1881 – второй директор университетской астрономической обсерватории, добился ее переоснащения. В этом отношении активно сотрудничал с одесским изобретателем И. Тимченко. С 1883 г. профессор одесского Новороссийского университета по кафедре астрономии.

Фахова улица (улица специалистов). Тут жили и работали специалисты: профессионалы своего дела, мастера — люди, обладающие специальными знаниями и навыками в своей отрасли.

Географический переулок. Назван в честь науки географии и одноименного направления обучения.

Улица Буковинская. Северная Буковина – историко-географический регион Украины, историческим и административным центром которого является город Черновцы. Улицу буковинскую будет пересекать улица Черновицкая.

Хотинский переулок. Город Хотин — исторический город в Черновицкой области, в нем находится известная историческая достопримечательность — Хотинская крепость, место славы казачьего оружия в Хотинской войне 1621 года.