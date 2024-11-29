Отключение света в Одессе 30 ноября

По информации компании «Укрэнерго», 30 ноября у первых четырех групп отключать свет будут два раза на 5-7 часов суммарно, а у пятой и шестой — один раз на три часа.

При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

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