Отключение света в Одессе 30 ноября

Стабилизационные отключения электричества, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября, когда снова пострадали энергообъекты, продолжатся и завтра, в субботу, 30 ноября 2024 года. Какими будут графики, узнавала «Одесская жизнь».
По информации компании «Укрэнерго», 30 ноября у первых четырех групп отключать свет будут два раза на 5-7 часов суммарно, а у пятой и шестой — один раз на три часа.
При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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