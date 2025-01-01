Как светлое Рождество объединило две громады – Бессарабскую и Буджацкую (фоторепортаж)

Стоит сказать, что жители района сопротивлялись этому разделению – писали письма в Киев, собирали подписи, устраивали собрания. Даже была идея превратить весь Тарутинский район в одну большую громаду, чтобы сохранить свою целостность. Но, несмотря на все эти попытки, решение о разделении было принято. Насколько оно было целесообразным – покажет время.

Как пробежала черная кошка между громадами-соседями?

Социально-экономическому развитию новообразованных громад помешала война. Однако даже сейчас, в такой сложной ситуации в стране, обе показали себя финансово самостоятельными. Особенно тяжело пришлось Буджакской громаде, ранее Бородинской. В Тарутино (Бессарабском) уже были административные здания, квалифицированные специалисты, развитая инфраструктура. В Бородино, когда Иван Кюссе, глава громады, начал формировать аппарат, специалистам даже не было где работать: люди буквально работали на стульях с собственными ноутбуками на коленях.

Поэтому сначала нужно было создать надлежащие условия для квалифицированных специалистов. Вот тогда и пробежала между двумя громадами «чёрная кошка». Бородинцы надеялись, что тарутинцы поделятся с соседями хотя бы оргтехникой и офисной мебелью. Ведь когда они были одним районом, то и бюджет был общим, и в него делали равные взносы жители обеих громад. Однако когда началось разделение, бородинцы почувствовали себя как супруги после развода: одному достался дом и то, что в доме, а другой оказался на улице.

Позднее появилась причина для обиды и у тарутинцев. Учитывая, что Тарутинская центральная больница обслуживает и жителей Бородинской громады, встал вопрос – софинансирование содержания больницы. И здесь уже бородинцы заняли твёрдую позицию: «Больница находится на территории Тарутинской громады, налоги с зарплат медперсонала идут в ваш бюджет, поэтому благоустройство и содержание больницы – это ваши проблемы».

В открытый конфликт ни одна из сторон не вступала, однако с тех пор каждая громада пошла своей отдельной дорогой.

Богатый стол накрыли, но горшки побили

И это стало похоже на ссору между близкими друзьями – громады перестали приглашать друг друга на праздники и проводить совместные мероприятия.

Хотя в первый год «развода» яркий пример был: обе громады организовали и провели в Тарутино брендовое мероприятие района, известное на всю Украину и за её пределами, – международный «Бессарабский ярмарок», на который традиционно съезжаются гости не только из разных уголков страны, но и из европейских государств. Кстати, на этой ярмарке громады накрыли национальными блюдами самый длинный стол в Украине и создали самое большое хоро по количеству участников! Оба эти факта попали в Книгу рекордов Украины. Прямо гордость берет за наших людей.

Но именно тогда жители Бородинской громады почувствовали себя «в гостях», а не единым целым. И это было неприятно осознавать.

Наверное, именно тогда между громадами началось уже открытое соревнование. Хорошо то, что здравый смысл все же победил местечковые споры и со временем это соревнование переросло в здоровую конкуренцию, что является движущей силой для развития. Конкуренция постепенно перестала выступать барьером, а как мост, начала объединять. Связующим звеном между громадами совместное празднование Дня Святого Николая и Рождества в этом году, в котором приняли участие обе громады.

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Три тысячи гостей на Рождество

Накануне праздника на окраине села Евгеньевка в Буджакской общине четыре дня работала сказочная резиденция помощника Святого Николая.

Этот праздник для детей дружно и согласованно организовали Буджакская и Бессарабская громады.

Он проходил в двух локациях. Первая – на подворье часовни Святого Николая, где детей встречал помощник святого с подарками и новогодне-рождественские фотозоны. Вторая локация – мастерская по изготовлению елочных игрушек, где все желающие учились делать украшения, а затем наслаждались угощениями и веселились с аниматорами.

В первый день в резиденцию наведался благочинный Тарутинщины епископ Алипий, который провел праздничную службу. С праздником всех поздравили Иван Кюссе, глава Буджакской громады, и Сава Чернёв, глава Бессарабской громады.

За четыре дня, что работала резиденция, здесь побывало около трех тысяч гостей из обеих общин. Все дети получили новогодние подарки, которые приготовили обе громады. Праздничную атмосферу создавали работники культуры также обеих громад.

Так праздновали Рождество две громады в этом году:

Так Рождество объединило соседей, которые снова почувствовали себя одной семьёй. Конечно, здоровая конкуренция – это хорошо, но гораздо лучше настоящая, крепкая дружба. Поэтому надеемся, что скоро, когда закончится война, обе громады вместе возродят «Бессарабский ярмарок», который прогремит на всю страну.

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