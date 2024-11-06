В селе на границе с Молдовой показали традиционную молдавскую кухню (видео)

Во дворе настоящей хозяйки

Молдаване славятся своими талантами, традициями, гостеприимством и национальной кухней. Бессарабский отдел культуры вместе с местной общественностью решили показать эту неповторимую культуру через гастрономическое путешествие в Пограничное.

Солнечным осенним утром мы приехали во двор Елены Бойничан, которая родилась на севере Молдовы, а замуж вышла за молдаванина из Пограничного. В дружной семье родилось двое сыновей и дочь. Муж сейчас на заработках, а Елена создает невероятную красоту дома, выращивает гранаты, делает игристое вино, вкусную брынзу и разводит домашнюю живность.

Она — настоящая хозяйка. Перед домом цветут клумбы, среди которых прячутся садовые фигурки в фольклорном стиле, сделанные Еленой, и, конечно, есть уличная скамейка, укрытая домотканым одеялом.

Брынза и шкварки — дуэт к мамалыге

Гостей встречали хлебом-солью, игристым домашним вином и зажигательным молдавским танцем от народного коллектива из Бессарабского «Талисман».

Знакомство с молдавской кухней проходило в четырех локациях. И начали, конечно, с традиционного национального блюда — мамалыги. Елена с помощницами показала мастер-класс по ее приготовлению в большом котле на открытом огне.

Мамалыга вошла в обиход молдаван еще с конца семнадцатого столетия, и сегодня традиционный стол в молдавской семье невозможно представить без этого блюда. Молдаване ласково называют его мамалигуце. Соленая брынза и шкварки — вот дуэт, который прекрасно дополняет мамалыгу.

«Галушти» размером с мизинчик

Во второй локации гостей пригласили в беседку на дегустацию голубцов — сармале, где Елена поделилась рецептом своей бабушки. Интересно, что в этом селе есть уникальная традиция: перед приготовлением голубцов женщины становятся в круг и начинают «чуитул» — громко кричать, а хозяйка угощает всех вином. Это делается для того, чтобы жители села понимали, что начинается кручение голубцов, или по-местному «галушти».

Бабушка Елены делала голубцы так — брала капустные листья из бочки, бланшировала, чтобы они были мягкими. Для начинки лук и морковь резала мелко, обжаривала и добавляла рис и рубленое мясо. Главное — добавить в начинку любисток, по-молдавски «леуштян». Именно он придает голубцам особый вкус. Очень важно и насколько маленькими получаются голубцы — бабушка крутила их размером с мизинчик и научила этому Елену. Кстати, молдаване считали готовой к замужеству ту девушку, которая умела готовить сармале.

Плацинды должны быть очень тонкими

Третья локация была на кухне, где подруга хозяйки Элла готовила плацинды. Для них замешивается тугое, но эластичное тесто из муки, воды, соли. Тесту дают отдохнуть 20 минут. Готовят начинку. Элла натерла брынзу, смешала с желтками, добавила укроп и зеленый лук. Затем началось самое интересное — вытягивание теста. Здесь действительно нужен опыт, ведь чем тоньше тесто, тем вкуснее плацинда. Затем добавляется начинка и заворачивается в виде конверта. Жарят плацинды на раскаленной сковороде до золотистого цвета.

В молдавском погребе есть все!

Ну и какие же гости в деревне без посещения погреба, полного консервацией, бочками с вином и с домоткаными одеялами? Именно здесь Елена показала, как делается молдавская брынза по ее семейному рецепту.

— Секрет приготовления прост: на десять литров овечьего молока обязательно надо добавить ложку терпения, щепотку уважения, стакан времени и два стакана любви, — пошутила хозяйка.

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Семейным секретом она не поделилась, а брынза у Елены получается очень вкусная. Но завершающий этап продемонстрировала — когда готовая смесь выкладывается на марлю, крепко заворачивается и кладется под пресс.

Все блюда гости запивали вкусным домашним вином, белым и красным, которое также сделала Елена Бойничан. А закончилось гастрономическое путешествие зажигательным хоро, которым подтвердили пословицу «Где танцуют молдаване, там земля дрожит годами».

Рецепт мамалыги

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одеське життя | ЗМІ | Одеса, Україна (@odeskelife)

Обычные пропорции для плотной мамалыги: на два литра воды — одна чайная ложка соли, одна столовая ложка растительного масла и один килограмм кукурузной муки.

В большом казане воду довести до кипения, добавить соль и постепенно начать всыпать кукурузную муку. Насыпать надо тонкой струйкой, постоянно перемешивая деревянной лопаткой. Варить на тихом огне 25-30 минут. Снять с огня и оставить на 5 минут. Выровнять поверхность и перевернуть казан на деревянную доску. Немного дать постоять и только потом поднять казан.

Молдаване режут мамалыгу шерстяной нитью. Подавать со свежеобжаренными шкварками и тертой брынзой.

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