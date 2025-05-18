Прогноз погоды в Одессе на 19 мая
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем умеренный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 17-19°С.
Температура морской воды 12-13°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 19 мая
По Одесской области в понедельник облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем умеренный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 17-22°С.
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