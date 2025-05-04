Ну хребет Уральский, издавна прозванный «каменным поясом», разделяет Европу и Азию, богатейший край. Можно было бы ограничиться пожеланием гражданам эрэфии подавиться своими богатствами, предварительно прикопав тех, кто уже подавился украинскими. Пусть бы «каменный пояс» превратился в кожаный и лег удавкой на их шеи!!! (столько эмоций в первомайское утро – после ночного обстрела Одессы варварами).

Но ведь впереди – 9 мая. А давайте-ка припомним то, что изрыгнул к сакральной дате российский тогда еще премьер путлер: «Статистика свидетельствует, что наибольшие потери понесла именно РСФСР – более 70%. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах».

Что ж, документы – так документы: давайте изучим документированные факты. А то кое-кто Ломоносова цитирует: «российское могущество прирастать будет Сибирью», а о том, как Сибирь вместе с Зауральем прирастали эвакуированными украинскими заводами и фабриками, «почему-то» забывают.

Уральская промышленность родом из Украины

Так, в Орске (Южный Урал) и в Югре (Сибирь) возродился Краматорский завод тяжелого машиностроения. Да еще и, кстати, под москвой, в Электростали. В Магнитогорске уже у концу 1941-го начал производить танковую броню самый мощный в СССР толстопрокатный стан, вывезенный из Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

А вот история сибирского комбайна «Енисей»: в 1941 году в Красноярск был эвакуирован из Запорожья завод «Коммунар», который так и остался в России под новым названием «Красноярский завод комбайнов». Почти половину комплектующих к своим машинам он продолжал получать из Украины.

В городишко Похвистнево Самарской области в 1941 году был вывезен Днепропетровский обозный завод. Затем на его базе было создано оборонное предприятие, которое с годами стало заводом «Волжский трактор».

Челябинский трубопрокатный завод 1942 года рождения может считать своим «родителем» Мариупольский трубный завод.

Завод «Алтайвагон»: предприятие появилось в 1941 году из мощностей эвакуированного Днепродзержинского вагоностроительного завода имени газеты «Правда».

Скажем, конечно, и «за Одессу», основываясь на данных «Вестника Одесского историко-краеведческого музея». Из Одессы эвакуировали 30 предприятий, и это только союзного и республиканского значения.

Одесский станкостроительный завод им. Ленина начал работать в Стерлитамаке (Башкирия). Завод им. Петровского выпускал посуду в Березниках Пермской области. Завод им. ХVII партсъезда – в Барнауле. Швейная фабрика им. Воровского и машиностроительный завод «Красная Гвардия» – в г. Черемхово Иркутской области. Джутовая фабрика была эвакуирована в Куйбышевскую область. Завод «Запчасть» – в Оренбург, где начал выпуск запчастей для сельхозмашин.

Завод им. Октябрьской революции – в г. Рубцовск, где получил название «Алтайсельмаш». Он настолько вырос к 1943 году, что помимо продукции оборонной промышленности, приступил к изготовлению конных, а затем тракторных плугов и запчастей к ним.

Канатный завод был эвакуирован в Магнитогорск, где имел статус самостоятельного цеха при металлургическом заводе. Рыбоконсервный комбинат – в город Сургут. Нефтеперегонный завод влился в аналогичное предприятие на Поволжье. Короче говоря, таких примеров можно было бы привести еще десятки, но разве вышесказанного недостаточно, чтобы понять истину?

Георгия Шкурупия расстреляли за то, чтобы украинцем

Далее – о том, кем был Георгий Шкурупий. Родился в Бендерах в 1903 году, год смерти – 1937-й в комментариях не нуждается. Это украинский писатель, поэт, один из представителей расстрелянного (в прямом смысле слова) возрождения.

Георгий Шкурупий работал в Одессе на Одесской кинофабрике редактором и сценаристом с 1925 по 1927 год. По сценариям Шкурупия поставлены фильмы: «Синій пакет» (1926), историческая драма «Спартак» (1926).

Первый поэтический сборник «Психотези. Вітрина третя» вышел в 1922 году. В 1923 году издает сборник «Барабан. Вітрина друга». В Одессе написал поэтический цикл «Море» (1927), с 1925 года начал писать и издавать прозу.

Список изданий его работ насчитывает 21 позицию. Шкурупий был читаем, писал на украинском. Людям с Урала это показалось преступлением. Шкурупий был арестован в Киеве в декабре 1934 года по обвинению в принадлежности к «киевской террористической организации ОУН».

Весной 1935 года ему «из пальца высосали» 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Жена с ребенком были выселены из Киева. Наказание Георгий отбывал на Соловках. Ну казалось бы, все – погасила власть человека, пусть медленно гниет в лагере. Но нет: в ноябре 1937-го «особая тройка» пересмотрела дело Шкурупия и приговорила его к смертной казни. Приговор приведен в исполнение 8 декабря…

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса