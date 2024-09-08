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Большевик Хворостин дружил с одесскими бандитами: почему в его честь назвали улицу?

Большевик Хворостин дружил с одесскими бандитами: почему в его честь назвали улицу?

Мы продолжаем рассказывать историю советских названий улиц Одессы. Так, была в нашем городе до 1995 года улица Хворостина. Ну и кто ж он такой был, этот Хворостин, и причем тут одесский криминалитет?

Поддержи красных – грабь сколько хочешь

Александр Хворостин известен тем, что возглавил в ноябре 1919 года в Одессе разведотдел военно-революционного штаба большевиков. Одесса тогда пребывала под совместным контролем Украинской Галицкой армии и деникинцев.

Александр Хворостин организовывал подполье, склоняя на сторону большевиков местный криминалитет. Бандюганам сулили в случае поддержки «красных» полную амнистию перед законом и право на экспроприацию имущества состоятельных горожан. Проще говоря, безнаказанно пограбить.

Просуществовал этот большевистский штаб не более месяца, в декабре 1919- го его «прихлопнули». Хворостин вместе с еще шестнадцатью большевиками-штабистами были арестованы. Вскоре девять большевиков были казнены (в том числе и Хворостин), а восемь отправлены на каторжные работы.

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Вот и вся история Хворостина. Будем объективны: ну ничего ж такого, чтобы улице его имя присваивать. Сейчас она вновь именуется Прохоровской.

Восемь имен улицы Прохоровской

Кстати, родилась улица Прохоровская в далеком 1828 году, и имена меняла, как перчатки. Вначале это был Тираспольский тракт, затем Тираспольская дорога, потом – Большая мостовая улица.

В 1841-м наименована в честь одессита Осипа Прохорова. Это был одесский мещанин, который проживал «в предместье Молдаванки близ канавы бывшей черты портофранко». Это факт из объявления 1839 года. Поясним – речь тут идет о том, что Прохоров был домовладельцем и дом этот располагался на границе зоны Порто Франко и Молдаванки.

С 1844 года эта улица вновь Тираспольская, а с 1856-го – уже Большая Тираспольская. С 1861 года улица уже называется Большая Прохоровская. 30 апреля 1920 года улицу называют в честь вышеназванного Александра Васильевича Хворостина. С ноября 1941 года по апрель 1944 года улица снова Прохоровская. Окончательно это название было возвращено в 1995 году.

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Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФИЛЬ
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