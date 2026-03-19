Ключевые моменты:

Контракт почти на 6,5 млн грн заключили в декабре 2025 года, но после аудита его расторгли;

Аудиторы установили: условия договора изменили безосновательно — с пятиразового питания на двухразовое;

В Prozorro подтверждено прекращение соглашения после требования Госаудитслужбы.

Материал подготовлен на основе данных мониторинга закупки, обнародованных Южным офисом Госаудитслужбы, а также информации из системы Prozorro о заключении и прекращении договора.

Журналисты проанализировали тендерную документацию КУ «Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и заведений системы образования Хаджибейского района г. Одессы» и изменения к договору, внесенные дополнительным соглашением.

Дополнительно учтены публичные заявления директора департамента образования и науки Одесской ОВА Александра Лончака о реагировании на жалобы. Отдельно изучены обращения родителей в соцсетях относительно качества и объемов питания, что позволило сопоставить официальные выводы с реальными сигналами от потребителей услуг.

Вместо пятиразового питания — двухразовое

Как сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы, речь идет о закупке услуг питания, которую в декабре 2025 года провело КУ «Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и заведений системы образования Хаджибейского района г. Одессы».

Победителем тендера стало ООО «Фабрика вкуса», с которым заключили договор на сумму почти 6,5 млн гривен. Однако в ходе мониторинга Южный офис Госаудитслужбы выявил нарушения.

Как выяснили аудиторы, после заключения договора его условия были изменены дополнительным соглашением. Эти изменения напрямую касались детей: по первоначальным условиям предусматривалось пятиразовое питание, после изменений — двухразовое питание в период с января по май 2026 года.

Аудиторы указали, что такие изменения существенных условий договора были безосновательными.

По результатам проверки Южный офис Госаудитслужбы обязал заказчика устранить нарушения, а также прекратить обязательства по договору с ООО «Фабрика вкуса».

После этого в системе Prozorro появилась информация о том, что стороны прекратили действие договора на основании заключения аудиторов.

Кроме того, в соцсетях именно на этого поставщика питания уже несколько месяцев жалуются родители школьников, систематически фиксируя нарушения как по количеству, так и по качеству блюд.

Напомним, во время брифинга в Областной военной администрации в ответ на вопросы журналистов директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак подчеркнул, что на каждую жалобу будет соответствующая реакция.

Справка ОЖ: что за компания «Фабрика вкуса»

ООО «Фабрика вкуса» — один из крупнейших поставщиков питания для бюджетных учреждений Одессы. Компания работает с 2015 года и за это время получила государственные подряды на миллиарды гривен. Она обслуживает школы, больницы, а также другие частные и коммунальные учреждения.

На рынке школьного питания компания является одним из ключевых игроков и регулярно выигрывает крупные тендеры.

