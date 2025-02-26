В частности, одесситам были заданы такие вопросы:
- Какое у вас личное отношение к президенту США Дональду Трампу?
- Как по вашему мнению, закончится война?
- Какой ценой это возможно?
На первый вопрос большинство горожан ответили: «Плохо», «Очень плохо», «Не очень», а также отметили, что он «ведет себя не очень правильно». А одна из респонденток даже поинтересовалась, почему у нее должно быть какое-то личное отношение к американскому президенту.
В то же время нашлись и те (показательно, что в их числе были не только представители старшего поколения), которые полагают, что Трамп «все делает правильно» и действительно способен остановить эту войну.
Отвечая на вопрос, какой ценой закончится война, одесситы дали такие ответы: «Потери», «Очень много жизней», а также «очень большая надежда, что мы можем победить», хотя «война будет долгой».
Еще больше интересно вы можете узнать, посмотреть новое видео «Одесской жизни».
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