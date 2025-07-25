Ключевые моменты:

Командир взвода воинской части передавал ФСБ РФ данные о военных полигонах в Одесской области.

Каждую «наводку» оценивал от 3 000 гривен.

Задержан в марте 2025 года — предотвращен возможный обстрел.

Обвиняется в государственной измене, дело направлено в суд.

Санкция статьи — до пожизненного заключения.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего, который передавал секретные данные о дислокации учебных полигонов в Одесской области представителям ФСБ РФ.

По данным следствия, с начала 2025 года он собирал информацию о координатах и численности личного состава на полигонах и передавал ее через посредника за границей.

Каждую «наводку» он оценивал от 3 тысячи гривен, фактически продавая жизни своих собратьев. В марте 2025 года правоохранители задержали фигуранта, предотвратив возможный обстрел военного объекта.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Военнослужащему инкриминируется государственная измена по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

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