Ключевые моменты

США одобрили продажу Украине ракетных комплексов Hawk и БМП Bradley на 322 млн долларов;

На фронте за сутки произошло 174 боевых столкновения. Самое горячее направление — Покровское.

Войска РФ вошли на окраины Степногорска Запорожской области.

За сутки Силы обороны поразили 8 районов сосредоточения войск и техники и уничтожили 980 оккупантов.

Украина получит от США ракетные комплексы Hawk и боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Решение о продаже вооружения принял Государственный департамент США. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.

Согласно пресс-релизам, размещенным на сайте американского оборонного ведомства, общая сумма предоставляемого вооружения составляет 322 млн долларов.

Планируется, что Украине будут также проданы средства для технического обслуживания и капитального ремонта БМП Bradley. Также подразумевается техническая помощь и обучение украинских военных.

Ночной обстрел: сколько целей уничтожили

В ночь на 25 июля Россия снова атаковала Украину, использовав 63 средства воздушного нападения.

Выпустили две баллистические ракеты типа «Искандер-М» (KN-23), а также 61 ударный беспилотник Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, силами противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 54 вражеских дрона.

В то же время зафиксировано попадание семи беспилотников в четырех различных локациях, а также падение обломков сбитых дронов в двух других местах. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Ситуация на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг осуществил вчера противник нанес один ракетный и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 5 331 обстрел, в том числе 56 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3 760 дронов-камикадзе.

Самые ожесточенные бои шли на:

Покровском направлении — 57 атак отбиты в районах Мирнограда, Покровска, Лиса, Зверево и других

Лиманском направлении — 24 попытки прорыва вблизи Грековки, Торского, Серебрянки и др.

Северо-Слобожанском и Курском направлениях — 25 атак отражены, враг нанёс 9 авиаударов и 283 обстрела.

Российские войска вчера вошли на окраины Степногорска Запорожской области, сообщает украинский офицер с позывным «Алекс».

«По состоянию на вчерашний день пехота противника заходила в крайние дома Степногорска, текущая обстановка на данный момент неизвестна. Противник также подтянул бронетехнику к Каменскому, по всей видимости, с целью в дальнейшем развить успех своей пехоты механизированным прорывом. Пока ситуация на этом участке не очень хорошая», — сообщил военный.

За сутки Силы обороны Украины нанесли удары по:

8 районам сосредоточения войск и техники

3 артиллерийским системам

2 командным пунктам

Потери противника за сутки: