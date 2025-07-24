Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта3

Прогноз погоды в Одессе на 25 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем 29-31°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем 28-33°С, местами до 37°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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