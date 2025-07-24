Прогноз погоды в Одессе на 25 июля
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 июля
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 28-33°С, местами до 37°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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