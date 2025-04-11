оплата парковки
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По данным следствия, злоумышленница обманула по меньшей мере пятерых жителей Одессы. Общая сумма нанесенного ущерба составила 22 700 гривен. Не исключено, что количество пострадавших может быть больше, однако пока в полицию обратились только пять человек.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники. Она признала свою вину и вернула деньги потерпевшим. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что официальная система безналичной оплаты парковки в Одессе предусматривает сканирование QR-кода на знаке с последующей авторизацией через приложение «Дія» или мобильный банкинг. Сайт не требует ввода номера банковской карты, CVV-кода или пароля. В случае сомнений следует обращать внимание на вид дорожного знака — поддельные коды легко заметить.

Ранее мы сообщали, что В Одессе станет больше платных площадок для парковки и рассказывали, как пользоваться парковками в центре города.

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