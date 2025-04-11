Об этом сообщил одесский активист Артем Карташов.

В июле 2024 года распоряжением председателя Одесской областной государственной администрации были утверждены следующие переименования:

улица Бабеля — в честь военнослужащего Дмитрия Иванова;

улица Багрицкого — в честь художника Михаила Бойчука;

переулок Катаева — в честь военнослужащего Бориса Айзенберга;

улица Ильфа и Петрова — в честь семьи Глодан, уничтоженной русскими;

бульвар Жванецкого — переименован в бульвар Военно-морских сил.

По заключению комиссии, все упомянутые топонимы, которые были переименованы, подпадают под символику российской имперской политики и советского периода, поэтому их переименование соответствует действующему законодательству.

После экспертной оценки споры вокруг правомерности изменения названий улиц, связанных с деятелями советского периода, считаются закрытыми.