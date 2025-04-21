Отношения с отрывом — настоящее испытание

Много тоски, боли, неопределенности… А еще — огромное количество вызовов, ведь надо учиться жить по-новому, без привычного участия партнера. Однако важно также заметить и ресурс, который можно черпать во взаимоотношениях, потому что в период глобальных изменений они могут стать защитой от внешних тревог и угроз.

Когда пара, даже на расстоянии, стремится сохранить семью и свою целостность, очень важно найти новые опоры, которые будут уместными в изменившихся обстоятельствах.

Несколько практических советов, которые могут в этом помочь

Ирина Емельянова

Вспомните ваши семейные традиции и создайте новые. Например, каждую субботу вы вместе готовили что-то вкусненькое или выбирались на прогулку. Попробуйте делать то же самое и используйте видеосвязь. Да, это не физическое присутствие, но очень важно сохранить близость, а для этого нужна полноценная коммуникация.

Проявляйте внимание друг к другу. Используйтевозможности поговорить, расспрашивайте партнера, чем он живет. Узнайте, как прошел его день, какую книгу он читает сейчас и куда хотел бы сходить. Делитесь своими новостями.

Стройте планы на будущее. Планируйте покупки, путешествия, совместный досуг на короткий срок и на длинную дистанцию. Наступит день, и трудные времена закончатся, а ваш план уже готов. Достаточно внести в него незначительные поправки с учетом времени его воплощения в реальность.

Ищите способы вербального выражения своих чувств, говорите о важности партнера и ценности ваших отношений.

Старайтесь встречаться как можно чаще. Используйте каждую возможность, чтобы обнять друг друга по-настоящему. Живые встречи наполняют пару энергией и силами, укрепляют отношения и подчеркивают их значимость в жизни каждого.

Если у пары есть дети, очень важно, чтобы они как можно чаще говорили с тем из партнеров, который далеко. Так, день за днем, будет формироваться эмоциональная связь, которую не нужно будет создавать с нуля.

Какой срок критический для семьи (жизнь отдельно)

Ирина Емельянова подчеркивает: может показаться, что отношения, которые находятся на начальном этапе развития, самые уязвимые. Однако практика показывает, что это не так. Именно отношения, которые зародились недавно, имеют высокие шансы на сохранение и укрепление впоследствии. Их сила — в свежести чувств, сильном притяжении, неудовлетворенном пока интересе. Люди продолжают стремиться друг к другу, и при первой возможности уехавший партнер возвращается.

— Также менее склонны к разрушению давние, зрелые браки, в которых партнеры уже прожили различные кризисы и чувствуют уверенность как в себе, так и в партнере, — говорит гештальт-терапевт. — Такие союзы устойчивы, а разлука может восприниматься как один из временных этапов, который следует пройти, прожить и осознать новый опыт, чтобы ценность построенных отношений приумножилась. В таких парах партнеры очень дорожат своими чувствами, готовы вкладываться во взаимоотношения и развивать их.

На вопрос, какой срок критичен для отношений, нет конкретного ответа. Отношения «на расстоянии» — это не тот формат, который большинство пар выбирают добровольно.

— Критическая точка может наступить как через полгода, так и через три. Если партнеры теряют коммуникацию, близость, все больше отдаляются эмоционально, восстановить отношения впоследствии может стать сложной задачей. В то же время поддерживая друг друга, наполняя общение теплом, нежностью, надеждой на развитие в паре, можно достичь во взаимоотношениях понимания и гармонии.

Как сохранить любовь друг к другу?

По словам специалиста, любовь, возникшая однажды и нежно выращенная в отношениях, не исчезнет, если дело только в расстоянии. Двум людям, которые любят друг друга, важно помнить, что сотни километров не всегда будут разделять их, и время, когда любимого или любимую снова можно будет крепко обнять, точно наступит.

— Однако со временем в процессе жизни в разных странах или на разных континентах люди приобретают новые привычки, опыт и учатся существовать в другой реальности. И поэтому в отношения они так или иначе возвращаются другими. Лучшая возможность узнать, можешь ли ты доверять человеку, — довериться ему.

Чтобы уберечь любовь от агрессивного внешнего мира, от обстоятельств, из-за которых пара вынуждена жить в разлуке, стоит обращать внимание на такие простые, но значимые моменты:

Сохранять концентрированное внимание на партнере. Говорить с ним или с ней на разные темы: о жизни, интересах, работе, сложностях и приятных моментах, радостях и разочарованиях. Быть в контакте даже на расстоянии, не замалчивая темы, которые кажутся малозначимыми.

Быть честными. Обсуждать открыто и свободно все, что так или иначе волнует: страхи, сомнения, неуверенность. Говорить о своих чувствах и эмоциях, проживать их вместе.

Оставить ревность за пределами ваших отношений. Ревность разрушает союз так же как ржавчина съедает металл. В основе хороших и теплых взаимоотношений всегда лежит доверие, и поэтому, как говорил Эрнест Хемингуэй: «Лучшая возможность узнать, можешь ли ты доверять человеку, — довериться ему». В паре, где партнеры ценят свои чувства, видят общее будущее, ценят друг друга, даже период жизни порознь станет ценным опытом и сделает фундамент отношений еще крепче.

Занимайтесь сексом

Да-да, даже виртуальный секс — это про ваши отношения и доверие, подчеркивает Ирина Емельянова.

— Страсти нужно дать место. <Договаривайтесьо том, как будут проходить ваши онлайн-встречи: по видеозвонку через приложения или в мессенджерах. В качестве дополнения можно приобрести секс-игрушки на дистанционном управлении и использовать их во время звонка. Партнерам важно обсудить эту деликатную тему и решить, что для каждого из них допустимо и какой вид виртуального секса подходит обоим. Отдельный пункт для обсуждения — создание откровенных фото и видео и то, как именно партнеры будут обмениваться ими и где хранить. О цифровой безопасности следует подумать заранее. Да, конечно, виртуальный секс не может заменить физическую близость, но он точно поможет сохранить страсть, добавит пикантности и остроты в ваши отношения на расстоянии.

Родители и дети

Как показывает практика, дети грустят и страдают, когда близкого человека нет рядом, хотя иногда не подают вида. Они пытаются всем вокруг показать, какие они взрослые и сильные и как хорошо справляются. На самом деле они испытывают глубокие чувства, но не всегда могут осознать их и озвучить.

— Поэтому, пожалуй, самым важным для родителя, который живет далеко, является сохранение присутствия в жизни ребенка. Да, физически мама или папа не рядом, но эмоциональный контакт постоянно поддерживается. Ребенку важно знать, что и мама, и папа даже на расстоянии всегда помнят о нем и ждут встречи. Присутствие можно сохранять разными способами, например, звонить по видеосвязи.

Терапевт Ирина Емельянова советует:

Договоритесь о постоянных звонках в одно и то же время, желательно — ежедневно. Вы можете говорить с ребенком на любые темы, откликаться на его просьбы, рассказывать истории и делиться своими чувствами, говорить о любви к ребенку, замечать его достижения.

Будет здорово, если ребенок сможет отправлять голосовые сообщения или писать маме, или папе между звонками. Например, в жизни произошло что-то волнующее или сложное и ребенку нужна помощь или поддержка. Важно, чтобы он знал — в любой момент можно набрать знакомый номер и услышать голос, наполненный радостью, любовью, готовностью участвовать, разбираться, слушать и понимать.

Не обманывайте ребенка. Всегда лучше честно поговорить, почему вы вынуждены жить на расстоянии и как долго это может продолжаться. Дети легко считывают неискренность, поэтому говорите как есть, понятно, выбирая форму, которая уместна по возрасту ребенка. Не прячьте свои чувства, наоборот, говорите о них. Благодаря этому ребенок постепенно знакомится с эмоциональным интеллектом и учится распознавать свои переживания. Этот навык пригодится в будущем, он сможет налаживать и сохранять отношения с другими людьми.

Придумывайте ритуалы и маленькие традиции. Например, почему бы в воскресенье утром не позвонить по телефону? Вы можете загадывать загадку и объявлять маленькую награду ребенку. И вот ваш сын или дочь вовлечены в диалог, с интересом участвуют в этом родительском марафоне и с азартом получают обещанный вами сюрприз. Задания можно менять и трансформировать на ту тематику, которая близка и интересна вашему чаду.

Даже онлайн проводите время с ребенком качественно — отложите бытовые дела и гаджеты. Вы здесь и сейчас с вашим ребенком, и на эти условные 20 минут именно он — центр вашей вселенной. Вы отвечаете на вопросы, высказываете свое мнение, делитесь впечатлениями, сочувствуете и сопереживаете. Такое привлечение поможет создать ваше пространство близости, где каждый, и родитель, и ребенок, будут чувствовать себя услышанным, понятым и знать, что никто из них не один в этом огромном мире.

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