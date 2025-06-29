Ключевые моменты:

Елена родом из Каменского оказалась во Франкфурте случайно;

Как беженцам выучить немецкий язык;

Как обстоят дела с работой и жильем в Германии;

Сколько стоят некоторые продукты в Германии;

Плюсы и минусы жизни во Франкфурте.

Во Франкфурте оказалась случайно

– Когда началась война, я со своим парнем и его родителями машиной выехала из Киева сначала на Тернопольщину, потом в Польшу, а оттуда – в Германию. Семья моего парня – из Грузии, которую они вынужденно оставили в 2008-м также из-за военной агрессии россиян, поэтому решение выезжать было принято ими мгновенно. Сначала у нас не было четкого плана, в какой именно стране хотим остановиться – чаще всего обсуждалась Великобритания из-за наличия там дальних родственников.

Во Франкфурте-на-Майне мы оказались проездом, но случайно задержались на десять дней: на этот срок украинских беженцев бесплатно размещали в гостинице. За это время мы немного успокоились, освоились и решили остаться.

Хотя то время я уже помню плохо, поскольку все решения тогда принимались на семейном совете, и лично от меня зависело не так уж много. Но через год я рассталась со своим парнем и начала полностью самостоятельную жизнь.

Немецкий выучила за полтора года

– Я неплохо знаю английский язык, поэтому первый год обходилась им, а немецкий особо не учила, надеясь скоро вернуться в Киев. Но потом пришло осознание, что знать язык страны, в которой живешь, все-таки нужно. Я пошла на курсы, где стала усердно заниматься, к тому же мне очень повезло с преподавателями. Хочу отметить, что курсы дают хорошие базовые знания, но языковыми нюансами я овладевала самостоятельно, ежедневно смотря фильмы и новости на немецком, общаясь со сверстниками.

Конечно, отсутствие языкового барьера значительно упрощает жизнь в Германии во всех сферах, таких как поиск нормальной работы, решение бытовых вопросов или налаживание личных контактов. Услышав от иностранца фразу по-немецки, пусть даже с ошибками и акцентом, местные жители сразу становятся более приветливыми. Хотя обманываться не стоит: в целом проблемы Украины и украинцев немцев особенно не волнуют, они ожидаемо озабочены своими «внутренними» делами: ростом цен и налогов, наплывом нелегальных мигрантов и т.д.

Работа есть, было бы желание

– Я уже два года работаю в Германии барменом, поскольку имела такой опыт и в Украине. Во Франкфурте это был сначала ночной клуб, теперь – ресторан. Работа и коллектив (большинство моих коллег – веселые и положительные молодые люди) мне нравятся, но легким этот труд назвать никак не могу. Ненормированный рабочий день (правда, переработка оплачивается), «плавающие» смены, множество обязанностей (кроме непосредственно приготовления и подачи напитков) плюс неисчерпаемый поток посетителей, с которыми ты всегда должна быть улыбающейся и приветливой, – все это требует огромного количества сил, энергии и здоровья. Я же, как назло, часто болею. Например, недавно целый месяц боролась с ангиной.

Кроме этого, когда есть возможность, я подрабатываю няней в школе по соседству – занимаюсь и играю с учениками младших классов после уроков до тех пор, пока за ними не придут родители, обычно – с 13:00 до 17?00.

В общем, хочу сказать, что работы во Франкфурте много, и ее при желании можно найти, зная немецкий язык даже минимально или владея только английским.

Жилье: дорого и часто «с подвохом»

– Аренда жилья во Франкфурте традиционно дорогая. За однокомнатную квартиру вместе с коммуналкой за месяц придется заплатить по меньшей мере 800-900 евро. Так что если ты получаешь небольшую зарплату в 1300-1500 евро (а примерно такую сумму и получают на руки продавцы, кассиры, официанты), то на жизнь остается только 500-600 евро, то есть примерно та же беженская помощь. Не удивительно, что украинцы, которым удалось получить социальное жилье, не слишком заинтересованы в поисках работы, поскольку, получая минимальную зарплату, они обычно теряют право на выплаты, а часто и на коммунальную квартиру. Но мне нравится активная самостоятельная жизнь, поэтому я сразу решила работать и снимать жилье.

Конечно, я мечтала об отдельной квартире, но после трехмесячных безуспешных поисков сдалась, и в конце концов снимаю комнату за 400 евро, разделив аренду вместе со знакомой девушкой. Здесь следует отметить, что проблема найти что-то нормальное на рынке жилья во Франкфурте еще и в том, что за стабильно высокую цену вам часто пытаются подсунуть откровенный неликвид. Например, это может быть странное помещение среди каких-то заброшенных построек, квартира с почти неработающей канализацией или со сломанной вытяжкой, забитой мусором.

Жизнь налажена, но душой я дома

– Буду честной: за три года в Германии у меня был и депрессивный период, и ощущение полного социального вакуума, и нежелание даже просто выходить из дома, не говоря уже о чем-то большем.

Сейчас я смело могу сказать, что наладила свою жизнь здесь: имею стабильную работу (кстати, недавно работодатель по собственной инициативе подписал со мной бессрочный контракт, чем могут похвастаться даже не все работающие немцы, не то что иностранцы), уютное жилье, хороших друзей и свои любимые места во Франкфурте. Я достаточно много путешествую: из здешнего международного аэропорта – одного из самых больших в Европе – можно без проблем на несколько дней слетать в любую точку мира.

Более того, благодаря своему «немецкому» опыту беженца я поняла, что смогу выжить в любой стране, главное – нести ответственность за себя, соблюдать местные правила и законы и не опускать руки при первых трудностях. Но, несмотря на всю стабильность моей сегодняшней жизни, душа моя по-прежнему остается в Украине, и я все еще надеюсь на завершение войны и возвращение в любимый Киев.

Сколько стоят продукты в Германии

1 л молока – 1-1,25 евро;

500 г куриных крылышек – 2,80 евро;

1 кг куриного филе – примерно 12 евро;

0,5 л оливкового масла – 6-7 евро;

упаковка нарезанного зернового хлеба – 3 евро;

пачка сливочного масла – 3 евро;

10 яиц – от 2 до 5 евро (био-продукт);

1 кг картофеля – 1,40 евро;

чашка кофе в обычной булочной – 3 евро, в кофейне – 6-7 евро.

Плюсы и минусы жизни во Франкфурте

Из плюсов:

большой мультикультурный город с толерантно настроенными жителями;

очень удобная и продуманная транспортная инфраструктура – легко добраться как в разные районы Франкфурта, так и в пригород, другие города Германии и страны Европы;

при желании можно легко найти работу людям разных специальностей, есть возможности для быстрого карьерного роста;

много парков и зеленых зон, чисто, нет проблемы бездомных животных.

Из минусов:

дорогостоящая аренда, распространенность жилья «с нюансами»;

в некоторых районах повышен уровень преступности и много людей с неадекватным поведением: бездомных, потребителей наркотиков, из-за которых не чувствуешь себя в безопасности на улице и общественном транспорте.

Еще статья по теме: Дневник переселенца: «Как только Украина победит, мы сразу вернемся».