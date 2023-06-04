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Святая Троица: собираем целебный букет и празднуем в кругу родственников

Святая Троица: собираем целебный букет и празднуем в кругу родственников

Люди верят, что травы, собранные в этот день, обладают особой силой. Поэтому храмы и дома украшаются зеленью.

Поэтому на Троицу целебный букет состоит из чабреца (дарит силу и душевный покой), полыни (отпугивает нечисть, не дает заводиться мышам), аира (обеззараживает помещение), любистку (у него отвары купали младенцев), мяты (обладает успокаивающим эффектом), васильки (считается оберегом от нечисти) и пижмы (если носить при себе, то всякому «привороту отворот будет»).

Молитву, которой освящается букет, следует прочитать дома: 

Пресвятая Троица, помилуй нас;

Господи, очисти грехи наши;

Владыка, прости беззакония наши;

Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и постоянно, и во веки веков.

Освященные травы нужно беречь у икон.

Нельзя нести в дом синеголовник плоский, чертополох и ворсянку, потому что растения с колючками притягивают ссоры. Вьющиеся растения, сорняки и лопухи могут навлечь беду, шиповник — недуг.

Традиции и запреты

На Троицу принято устраивать застолье в кругу родственников и друзей.

Нельзя шить, ссориться, сплетничать и отказывать в помощи.

Категорически запрещено возиться на огороде, потому что именно Троица считается праздником Земли, которая в этот день празднует свой день рождения.

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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