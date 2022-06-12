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Праздник Троицы: его значение, обряды, как отмечают в Одесской области

Праздник Троицы: его значение, обряды, как отмечают в Одесской области

Сегодня, 12 июня, православные верующие празднуют Троицу. Это один из самых почитаемых в народе христианских праздников. Ритуалы этого торжества  призваны принести семье мир, а роду — процветание. Как правильно встретить Троицу?

ТроицаТроица посвящена пришествию Святого Духа к апостолам на пятидесятый день после воскресения Христова. Церковь призывает в этот день молитвой укрепить в себе Духа Святого.  Такая молитва обновит и преобразит внутренний мир верующего, сделает его душу чище.

В целом Троица охватывает собой сразу несколько праздников: один из четырех поминальных дней в году Вселенскую Троицкую субботу, само Троицкое воскресенье и следующий за ним день Святого Духа.

Родительская суббота. В этот день принято идти на кладбище — обметать могилы травами и березовыми ветками. По народным поверьям, покойные должны в это время вместе с живыми посмотреть на весеннее возрождение. Кроме того, обязательно заказывают в церкви панихиду, а также молятся  за «безродных и безыменных», чей род пресекся и за них некому молиться.

ТроицаТроицкое воскресенье. В это время в храмах совершают праздничную литургию  и  великую вечерню, прославляя приход Святого Духа. Священник молится о спасении людей и впервые после Пасхи становится с паствой на колени и бьет земные поклоны.

На Троицу дворы, дома и церкви снаружи и внутри украшают зеленью и цветами. В церковь идут с букетами цветов и пахучих трав, чтобы их освятить. Чаще всего это чабрец, мята, душица и аир. Подойдут также тысячелистник, полынь, ромашка, васильки, барвинок, любисток и бессмертник. Потом букеты надо высушить и оставить в доме до следующего торжества — они защитят от всевозможных бед и болезней.

В понедельник отмечают День Святого Духа (Духов День).  К иконам в этот день  по обычаю подвешивали деревянное изображение голубя —  символа Святого Духа. Считается, что этот символ имеет созидающую силу  и является залогом роста семьи, ее духовности и благополучия.

ТроицаВ Духов день необходимо помянуть добрым словом умерших на чужбине без покаяния и отпевания, а также самоубийц, которых Церковь не разрешала хоронить на кладбище. Панихида, отслуженная по ним в церкви, и свеча, поставленная на поминальный стол, а также ваше доброе слово дадут этим бесприютным душам хотя бы временный покой.

Прихожане верят, что празднества в честь Святого Духа дают возможность укрепить семью и здоровье.

 Как отмечают Троицу в Одесской области?

Праздник Троицы  отмечают все христианские общины многонациональной Одесской области. У каждого народа есть свои интересные  и порой весьма красочные обычаи и традиции.

Оплакивают травы и готовят дубль-яичницу. На подолье — в Подольске, Кодыме, селах Ивашково, Слободка, сохранился древний обычай, имеющий дохристианские корни. Он заключался в том, чтобы прийти в церковь на Троицу с пучком травы, которая должна быть оплакана. Слезы означали дождь. Считалось, что после этого летом не будет засухи.

ТроицаХорошей приметой является и сватанье, а также свадьба на Троицу, тогда жизнь у супругов будет счастливой и долгой. Реконструкцию такой старинной свадьбы в 2017 году  сделали на Троицу на Кодыма-фесте, который прошел в селе Ивашков Кодымского района.

В старорусских  липованских селениях — Вилково, Муравлево, Старая и Новая Некрасовка Измаильского района —  с давних времен пове­лось в Троицын день гото­вить особую яичницу. Она состоит из двух яиц, по­скольку оба ее «глаза» дол­жны символизировать друж­ную пару — мужа и жену. Пока блюдо жарится на сковородке, хозяйка читает молитву. Яичницу приправляют зеленым луком, чесноком и петрушкой. Причем, зелень не шинкуется, а кладется веточками или длинными зелеными перьями вместе с нарастающей головкой луковицы. Считалось, что благодаря этому семья весь год будет крепкой.

Делают «гремелки» и коливо. В Рени, селах Долинское, Лиманское, Орловка, Плавни проживает много молдаван. Здесь на Троицу не только  украшают дом зелеными ветвями. Еще нередко лепят из сырой глины небольшие пустотелые шары, оставляя только небольшое отверстие. В высохший шар помещают разные гремящие предметы. В отверстие вставляют небольшую планку — ручку. Получается «гремелка», которая призвана отпугивать злых духов, особенно русалок, ведь праздник иначе называют Русальной неделей.

В Болграде, селах Оксамитное,  Теплица, Калчева преимущественно живут болгары. Они называют Троицу Задушницей, потому что в этот день отдают дань памяти душам умерших.  Как и везде, на праздник идут в церковь, а затем — на могилы родственников.

После возвращения с кладбища дома накрывают поминальный стол и обязательно зажигают свечи, которые очищают жилье от злых духов. В праздничное меню входит «коливо» — сладкое блюдо из риса и фруктов, наподобие нашей кутьи, тыквенник (сладкий пирог, или по-болгарски, баница с тыквой). Ни один праздничный стол не обходится также без черешни, которая как раз поспевает к этому времени. Пьют вино и чай с корицей. И еще на отдельный столик обязательно ставят большой бокал красного вина — символа крови Христа. После Троицы это вино выливают под лучшее в хозяйстве плодовое дерево.

Три факта о Троице

  1. Троицын день считается датой рождения Церкви Христовой.
  2. Официально праздник Троицы начали отмечать в конце 4 века (381 год), после утверждения праздника на Втором Вселенском Соборе в Константинополе.
  3. Праздновать Троицу на Руси стали спустя 300 лет после крещения ее князем Владимиром.

Ангелина АПРЕЛЕВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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