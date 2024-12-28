Нет отопления или едва теплые батареи: куда обращаться и как получить компенсацию

Лимиты на газ и удаленность от котельной

Сейчас есть два распространенных фактора, которые могут влиять на снижение температуры в многоквартирных домах Одессы с централизованным теплоснабжением. Один из них — удаленность дома от котельной теплоснабжающей организации. Чем дальше здание — тем больше потери тепла в сети, что непосредственно влияет на температуру в квартире.

Адвокат Денис Чумаченко, который предоставляет консультации в сфере ЖКУ, объясняет:

— Например, на улице Черняховского есть котельная, и там всегда в квартирах зимой 24 градуса минимум, если не стоит регулятор на батарее. Это в домах, находящихся рядом. И конечно, в тех, что дальше от котельной, будет холоднее.

Второй фактор — лимиты на потребление газа для теплоснабжающих компаний, установленные Министерством развития громад и территорий. Так, в КП «Теплоснабжение города Одессы» (КП ТМО) уже сообщили, что объемы газа сокращены на 10% по сравнению с предыдущими годами, и предприятие вынуждено работать в пределах этих норм.

— КП ТМО действительно вынуждено экономить и вписываться в эти лимиты. Поэтому, конечно, потребители могут чувствовать, что сейчас температура в квартирах ниже, чем прошлой зимой, — отмечает правозащитник.

Что делать, если есть проблемы с отоплением

Теплоснабжение города Одессы уверяет, что, несмотря на установленные лимиты, температура в домах горожан соответствует санитарным нормам. Согласно им, в жилых комнатах должно быть не менее +18°C, а в угловых помещениях — не менее +20°C.

Однако если температура в вашем доме значительно ниже этих норм или отопления вообще нет, то причиной может быть потенциальная неисправность:

в вашей квартире,

во внутренних сетях дома,

во внешних коммуникациях, которые подводят тепло к зданию.

Важно помнить, что за каждый из этих участков отвечают разные службы, и именно это определяет, куда нужно обращаться для решения проблемы.

— За все, что до люка, где есть общий счетчик на дом, ответственность несет КП ТМО. Со счетчика до дома и все сети в доме до квартир — это ответственность компании, которая управляет домом. А все, что в квартире, — это уже ответственность ее владельца, — говорит Денис Чумаченко, — Поэтому вы несете ответственность за сохранность сетей в квартире. Ведь вы можете нарушить систему центрального водоснабжения и водоотведения и соответственно нарушить всю систему дома, которая является циклической, замкнутой.

Проблема в квартире

Если холодно только в вашей квартире, но у соседей батареи теплые, то причиной могут быть: воздушные пробки в батареях, засорение труб, повреждение радиаторов. Все это ваша зона ответственности, так что стоит вызвать сантехника, который починит неисправность.

Проблема в доме

Если холодно в нескольких квартирах вашего дома, то это может свидетельствовать о неисправности общедомовой системы. Поэтому стоит обратиться в ОСМД, ЖКС или управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом, с заявлением о проверке системы отопления.

Проблема с коммуникациями к дому

Если проблема не в системе дома, а в подаче тепла от поставщика, то ответственность несет КП «Теплоснабжение города Одессы». В таком случае:

Позвоните на горячую линию КП ТМО (063-361-26-94 или 063-361-26-21).

Подайте заявление на почту: [email protected], в письме укажите ваш адрес и суть проблемы.

Требуйте, чтобы к вам приехал представитель предприятия для проверки и составления акта-претензии о ненадлежащем отоплении в квартире.

— Вы можете зафиксировать проблемы с отоплением с помощью ЖКС, ОСМД или другой организации, которая управляет вашим домом. Также можете привлекать к составлению акта-претензии соседей. Чем больше лиц будет зафиксировано в таком документе, тем для вас лучше. Но важно, чтобы этот акт был составлен с участием представителей КП ТМО, — советует юрист.

Как получить перерасчет оплаты за отопление?

После составления акта-претензии стоит на почту КП «Теплоснабжение города Одессы» отправить заявление на перерасчет оплаты за отопление вашей квартиры. Адвокат советует направлять такое заявление именно в бумажном виде.

— Чтобы были доказательства вашего обращения, это заявление с соответствующим актом можно отправить в адрес КП ТМО с описью вложения.

По закону, оплата за отопление должна быть уменьшена пропорционально качеству непредоставленных услуг.

— КП ТМО должно пересчитать вам стоимость предоставленных услуг в платежке, с учетом того, что услуга, например, была предоставлена ненадлежащего качества. Перерасчет осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 127 от 6.02.2024 г. Там предусмотрены определенные формулы для перерасчета суммы для потребителя, она состоит из размера платы, календарных дней в перерасчете и прочего, — добавил Денис Чумаченко.

По его словам, для понимания ответственности, которую КП «Теплоснабжение города Одессы» несет перед потребителями, в частности, в случаях проблем с отоплением по вине предприятия, стоит посмотреть заключенный с КП договор.

— Это должен быть типовой договор, то есть, предусмотренный законодательством, и его не имеет возможности менять ни исполнитель, ни потребитель… В этом договоре предусмотрены обязанности сторон и штрафные санкции за ненадлежащее предоставление или непредоставление вот этих услуг теплоснабжения. Так, в постановлении КМУ № 830 от 21.08.2019 г. есть типовой индивидуальный договор о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии, и в нем предусмотрены штрафные санкции за каждый день непредоставления таких услуг или их ненадлежащее качество.

Надежда Бондаренко