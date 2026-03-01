Вопрос гарантийных сроков в сфере строительства и выполнения работ по текущему ремонту имеет практическое значение как для заказчиков, так и для подрядчиков, особенно, если речь идет о тендерах на строительство и восстановление объектов инфраструктуры. Далее рассмотрим, какие сроки устанавливаются законодательством, какими актами они регулируются, а также систематизируем соответствующие положения во вспомогательной таблице.

В условиях восстановления объектов на территориях Украины, освобожденных от вооружённой агрессии, а также с учётом усиленного мониторинга со стороны Государственной аудиторской службы, вопрос продолжительности эксплуатации объектов строительства приобретает особое значение. Именно поэтому целесообразно определить, какие нормативно-правовые акты устанавливают гарантийные сроки и какие именно периоды применяются на практике.

Прежде всего уточним базовые понятия, в отношении которых определяются сроки эксплуатации объектов и отдельных видов работ.

Объект строительства — это дома, здания, сооружения любого назначения, их комплексы или составные части, а также линейные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с ДБН А.2.2-3:2014 «Состав и содержание проектной документации на строительство», утверждёнными приказом Минрегиона Украины от 04.06.2014 № 163.

Строительство охватывает новое строительство, реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт объекта строительства согласно пункту 1 статьи 1 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» от 17.02.2011 № 3038-VI.

В практике публичных закупок, в частности, когда проводятся тендеры на строительные и ремонтные работы, вопрос гарантийных сроков часто становится предметом проверок и споров.

Закупка работ и гарантийные сроки

Основными нормативными актами, определяющими гарантийные сроки эксплуатации объектов строительства, являются:

• Гражданский кодекс Украины (далее — ГКУ);

• Постановление Кабинета Министров Украины от 01.08.2008 № 668 «Об утверждении Общих условий заключения и исполнения договоров подряда в капитальном строительстве» (с изменениями) (далее — Постановление № 668).

Согласно статье 857 ГКУ результат работ, выполненных подрядчиком, должен соответствовать условиям договора подряда. Если договор не содержит необходимых или полных положений, применяются требования, которые обычно предъявляются к работам такого характера. Качество выполненной работы должно соответствовать либо условиям договора, либо общим требованиям, действующим на момент передачи результата заказчику. Кроме того, результат в пределах разумного срока должен быть пригодным для использования по назначению, определённому договором, либо для обычного использования соответствующих работ.

В соответствии со статьёй 859 ГКУ, если договором или законом предусмотрено предоставление гарантии качества, подрядчик обязан передать результат работ, соответствующий требованиям статьи 857 ГКУ, в течение всего установленного гарантийного срока. По общему правилу гарантия распространяется на весь результат работ, если иное прямо не предусмотрено договором.

Статья 884 ГКУ предусматривает, что подрядчик гарантирует достижение объектом строительства показателей, определённых в проектно-сметной документации, а также возможность его эксплуатации в соответствии с условиями договора в течение гарантийного срока. Такой срок эксплуатации составляет десять лет со дня принятия объекта заказчиком, если договором или законом не установлен больший срок.

В случае выявления недостатков при приёмке выполненных работ или объекта строительства подрядчик обязан устранить их за собственный счёт в сроки, согласованные с заказчиком. Нарушение таких сроков влечёт ответственность, предусмотренную договором и нормами действующего законодательства.

Исковая давность по требованиям, связанным с ненадлежащим качеством работ по договору строительного подряда, исчисляется со дня принятия работ заказчиком и составляет:

• один год — в отношении недостатков некапитальных конструкций, а если их невозможно было выявить при обычной приёмке — два года;

• три года — в отношении недостатков капитальных конструкций, а в случае их скрытого характера — десять лет;

• тридцать лет — по требованиям о возмещении ущерба, причинённого вследствие противоправных действий подрядчика, повлёкших разрушения или аварии.

Применение Постановления № 668

В целях реализации положений ГКУ Кабинет Министров Украины принял Постановление № 668, которым определены общие условия заключения и исполнения договоров подряда на новое строительство, реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт объектов строительства независимо от источников финансирования и формы собственности сторон.

В соответствии с данным Постановлением установление гарантийных сроков качества выполненных работ и сроков эксплуатации объекта строительства, а также определение порядка устранения недостатков относятся к существенным условиям договора подряда.

Абзац третий пункта 103 и пункт 104 Постановления № 668 предусматривают, что гарантийный срок эксплуатации объекта строительства составляет десять лет со дня его принятия заказчиком, если иное не предусмотрено договором или законом. Отсчёт гарантийного срока начинается с даты подписания акта приёма-передачи завершённых работ или объекта строительства.

Публичные закупки в условиях военного положения. Проведение строительных тендеров в Украине.

Для компаний, планирующих участие в строительных тендерах, важно учитывать требования Гражданского кодекса и специальных постановлений КМУ относительно гарантийных сроков.

Согласно Особенностям осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 12.10.2022 № 1178, договоры о закупке заключаются в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины с учётом положений Закона Украины «О публичных закупках» и указанных Особенностей.

Таким образом, даже при проведении закупок на допороговые суммы заказчики обязаны соблюдать требования ГКУ и Постановления № 668 в части гарантийных сроков и качества выполненных работ, поскольку именно эти нормативные акты устанавливают общие правила и гарантии в сфере строительного подряда.