Штраф за язык: «МАСКИ» заявили о переходе на украинский

ООО «Комик-трупа «МАСКИ» в Одессе оштрафовано на 17 тысяч гривен за нарушение норм языкового законодательства.

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка наложил штрафы по 8500 грн за повторные, в течение года, нарушения статьи 23 Закона (по афише) и 8500 грн за нарушение статьи 27 Закона (по интернет-представительству). Также «Маски» получили предупреждение за нарушение статьи 28 Закона о вывеске.

По словам представительницы Уполномоченного Анны Неруш, после вручения протоколов компания направила пояснения в Секретариат. В нем указано, что вывеска уже обновлена, а также принято решение об усилении применения украинского языка в онлайн-коммуникациях.

Раньше говорилось, что больше жалоб на нарушение языкового закона поступает из сферы услуг, — отмечает языковой омбудсман.

Напомним, ушел из жизни Владимир Комаров, актер театра «Маски». Прощание с одесским комиком состоится 1 апреля на кладбище в Одессе – в день традиционной Юморины.

