Одесского фигуриста назвали «настоящим предателем» и лишили президентской стипендии

Президент Владимир Зеленский своим указом лишил Виктора Петренко, олимпийского чемпиона по фигурному катанию, президентской стипендии. А министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт назвал фигуриста предателем.

Перед этим Петренко уже после полномасштабного вторжения рф в Украину принял участие в выступлениях по фигурному катанию в россии. Он выступал в представлении на льду «Аленький цветочек», которое организовала Татьяна Навка, жена пескова, пресс-секретаря путина.

Кроме того, по сообщению Украинской федерации фигурного катания, Петренко перестал тренировать спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и «развивать общественное физкультурно-спортивное движение».

Это стало основаниями для того, чтобы федерация обратилось к президенту с просьбой лишить фигуриста президентской стипендии. Как видим, глава государства предложение поддержал.

Сама федерация фигуристов исключила Виктора Петренко из своего состава, хотя до войны он занимал там должность вице президента.

Олимпийский чемпион, из Одессы, который имеет гражданство Украины и участвует в этом шоу… Для меня это настоящий предатель. Для меня это вообще непонятно. Человек-победитель поднимал украинский флаг… У меня просто нет слов,

– так прокомментировал действия Петренко министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Виктор Петренко – одессит, трехкратный чемпион Европы и чемпион мира в одиночном катании, первый украинский фигурист, завоевавший золото на Олимпийских играх в Альбервиле (1992 год). Сейчас он профессионал. Большую часть времени проживает в США.

«Одесская Жизнь» уже писала, что фигурист из Одессы поехал развлекать россиян на пару с женой Пескова.

А ведь совсем недавно в Одессе проходили соревнования по фигурному катанию на Кубок Виктора Петренко. Последние из них прошли в ноябре 2021 года.