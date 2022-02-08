Олимпийская гордость Одессы: кто из одесситов завоевал медали на Олимпиадах (+видео)

В феврале 2022 года в столице Китая Пекине проходят XXIV зимние Олимпийские игры – увлекательные соревнования, на которые атлеты стремятся попасть всю свою спортивную жизнь. Для спортсменов Олимпиада – это самые заветные надежды и желания. Для болельщиков – это зашкаливающие эмоции и гордость за спортсменов, за свою страну, за свой город.

«Одесская жизнь», искренне болея за украинских атлетов на Олимпийских играх в Пекине, предлагает вспомнить наших земляков – олимпийских чемпионов и призеров Игр. Они – подлинные легенды одесского и украинского спорта.

Первое олимпийское золото

Ее называли одесской жемчужиной. Упорства, трудолюбия и, конечно, выдающегося таланта ей было не занимать.

Маргарита Николаевна Николаева (в девстве Петрова) родилась 23 сентября 1935 года в Иваново. В 1945 году переехала с семьей в Одессу. Здесь и занялась гимнастикой. Весьма поздно для профессиональной спортсменки. Но это не помешало ей добиться олимпийских высот.

Отказавшись от тренерского руководства, Маргарита самостоятельно подготовилась к Олимпийским Играм в Риме в 1960 году. На главном турнире в своей жизни спортсменка завоевала два золота – в командных выступлениях и в опорном прыжке. Она оказалась творцом и исполнительницей исключительных композиций, которыми до сих пор удивляют мир выдающиеся гимнастки.

Маргарита Николаева завершила карьеру в 1967 году, стала работать тренером, способствовала открытию в Одессе специализированной школы спортивной гимнастики. Горисполком назвал Николаеву лучшей спортсменкой города XX столетия. Ей посвятили стихотворение, одна из строк которого звучала так: «Маргарита, Маргарита, для тебя отлита олимпийская медаль. Маргарита, Маргарита! Ты одна из одесситов в эту римскую явилась даль».

Золотые одесские волейболисты

Олимпиада-1968 в Мехико стала звездным временем советских волейболистов. Обе сборные СССР – и мужская, и женская – получили золотые медали. Часть мужского состава была представлена игроками команды «Буревестник» (Одесса). Мастерство и ловкость сразу трех одесских спортсменов принесли им и команде золото Олимпийских игр.

Эдуард Сибиряков, Евгений Лапинский, Виктор Михальчук привезли в Одессу 3 из 29 золотых медалей Олимпиады.

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Чемпионы льда из Южной Пальмиры

Одесса – южный город у морского побережья и, конечно, здесь развиты в основном летние виды спорта. Однако Одесса подарила миру сразу двух олимпийских чемпионов – «зимников». Фигуристы-одиночки Виктор Петренко и Оксана Баюл прославили наш город олимпийским золотом.

Одессит Виктор Петренко фигурным катанием начал заниматься с пяти лет. В 1990, 1991 и 1994 годах Петренко получил титул чемпиона Европы по фигурному катанию, в 1992 – чемпиона мира. В том же году он стал призером Олимпийских игр в Альбервиле. Также Виктор завоевывал бронзу на Олимпиаде в Калгари в 1988 году. На тех Играх только 6 человек в мире (в том числе Виктор Петренко) выполняли тройной аксель – три с половиной оборота. Одессит стал первым олимпийским чемпионом независимой Украины. Он также был флагоносцем сборной на Олимпиаде в Лиллерхаммере в 1994 году.

На этих же олимпийских соревнованиях вспыхнула звезда еще одной фигуристки – Оксаны Баюл. Она родилась, жила и училась в Днепропетровске, а в 1991 году круглой сиротой девочку забрала к себе тренер Галина Змиевская, вторым тренером Оксаны стал Валентин Николаев, который, собственно, и пригласил юную фигуристку кататься в Одессе.

На Олимпиаде-94 в Лиллерхаммере Оксана Баюл исполнила одну из лучших коротких программ в истории фигурного катания (на музыку П. И. Чайковского). И это несмотря на то, что на тренировке перед произвольной программой фигуристка из ФРГ столкнулась с Баюлом, повредив ей коньком голень.

Оксана Баюл позже воспроизвела для печати то, что сказала, став чемпионкой: «Закончилась музыка, я выдохнула и говорю: «…спасибо, Господи, что все уже кончилось». И уехала к тренеру. Это было очень тяжело. Я всю жизнь занималась импровизацией прямо на льду. А ведь я в тот день каталась с травмой…»

Оксана стала самой молодой олимпийской чемпионкой Украины. Ей было 17 лет.

«Вечный» рекорд от одессита

На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Николай Мильчев одержал победу в упражнении скит, установив «вечный» рекорд, выбив 150 мишеней из 150. Одессит стал первым, кому удалось добиться такого результата на Олимпийских играх. Это достижение можно только повторить, но не превзойти, потому такой рекорд называют «вечным». Одесситы – победители и призеры Олимпийских игр

С 1952 по 1988 год одесситы на Олимпийских играх выступали за сборную Советского Союза, на Олимпиаде 1992 года – за сборную Объединенной команды, в которую входили спортсмены бывших республик СССР, а с 1994 года – за сборную Украины.

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