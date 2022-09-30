Погода в Одессе: чего ждать в первый день октября?

Какая погода будет в Одессе в последний день сентября? Какую погоду прогнозируют синоптики на завтрашний день, пятницу. 30 сентября 2022 года? Ответ на этот вопрос дает Гидрометцентр Черного и Азовского морей ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каков прогноз на среду, 28 сентября? Завтра, в среду, 28 сентября 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную, но достаточно теплую погоду.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ