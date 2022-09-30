Погода в Одессе: чего ждать в первый день октября?

Завтра, в субботу, 1 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 1 октября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-18°С тепла, днем воздух прогреется до 22-24°С.
Погода в Одесской области 1 октября
В Одесской области будет облачно, но без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°С выше нуля, днем она поднимется до 22-27°С, а местами даже до 30°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.