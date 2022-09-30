Новости Одессы и Одесской области

Одесситы администрировали пророссийские каналы и публиковали там секретные данные

Одесситы администрировали пророссийские каналы и публиковали там секретные данные

СБУ совместно с полицией выявили и задержали администраторов пророссийских телеграм-каналов, которые размещали в интернете  результаты обстрелов Одессы дронами-камикадзе и пропагандировали «русский мир».

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По местам их проживания изъяли компьютерную технику, форменную одежду оккупационной армии и вещи с враждебной и запретной символикой.

Вышли на коллаборантов в ходе мониторинга интернет-сети. Правоохранители обнаружили пророссийский телеграмм-канал, в котором размещались последствия обстрелов дронами-камикадзе.

Видео появилось на ресурсе через несколько минут после попадания. Кроме того, администраторы этого и других ресурсов создавали контент, дискредитирующий военнослужащих ВСУ, оправдывающий вооруженную агрессию РФ и ее действия на территории Украины.

Сотрудникам Нацполиции и СБУ удалось оперативно установить администраторов сети пророссийских каналов. По местам их проживания правоохранители провели неотложные обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, форменную одежду оккупационной армии и вещи с враждебной и запретной символикой.

При осмотре техники были установлены лица, которые за определенное вознаграждение предоставляли визуальное подтверждение последствий вражеских ударов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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