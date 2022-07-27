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Спросите у доктора: как распознать метаболический синдром?

Спросите у доктора: как распознать метаболический синдром?

Если вас стали беспокоить необъяснимые апатия и слабость, при этом с каждым днем растет аппетит и расплывается талия, не исключен метаболический синдром. В чем он состоит и чем опасен, объяснил врач-эндокринолог Вадим Бурчак.

Измерьте окружность талии

Метаболический синдром – это не конкретное заболевание, а совокупность состояний, значительно повышающих риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета II типа, инсульта, инфаркта и других серьезных проблем со здоровьем.

К этим состояниям относятся высокий уровень глюкозы и жиров в крови, низкий уровень так называемого хорошего холестерина (липопротеины высокой плотности), повышенное артериальное давление, а также абдоминальное ожирение (отложение подкожной клетчатки в области живота) – избыточное отложение жира на животе, при котором окружность талии у мужчин составляет более 102 сантиметров, а у женщин – более 88 сантиметров.

Метаболический синдром: причины проблемы

Механизм развития метаболического синдрома до конца не изучен. Считается, что его в основе лежит генетическая предрасположенность и ряд внешних факторов. К ним относятся малоподвижный образ жизни, неправильное и нерегулярное питание, частые стрессы, несоблюдение режима труда и отдыха, злоупотребление алкоголем, курение, неблагоприятные экологические условия.

Врач-эндокринолог Вадим Бурчак

Вадим Бурчак

В особой группе риска находятся женщины в период менопаузы, диабетики, гипертоники, пациенты с подагрой, хроническими заболеваниями почек, обструктивным апноэ (остановка дыхания во время сна), а также люди с лишним весом и старше 60 лет.

К метаболическим нарушениям может привести и прием некоторых препаратов, использующихся для лечения психических заболеваний.

В чем трудность диагностики метаболического синдрома?

Нарушения, объединенные понятием метаболического синдрома, длительное время протекают бессимптомно. Косвенными тревожными признаками могут быть жалобы на быструю утомляемость, сонливость, одышку, потливость, повышенные аппетит и жажду, учащенное мочеиспускание, головную боль, сухость кожи и кожный зуд.

Наиболее ранними проявлениями метаболического синдрома чаще всего выступают абдоминальное ожирение и гипертония. В то же время диагноз «метаболический синдром» ставится, только если у пациента определены три из пяти возможных составляющих этого состояния, описанных в первом разделе.

Какой врач поможет?

Если у вас повышена окружность талии и в семье есть случаи заболевания диабетом II типа, проверьте свои показатели артериального давления и сдайте развернутый биохимический анализ крови на определение липидного профиля и уровня глюкозы. Также врач (терапевт или эндокринолог) может направить вас на электрокардиограмму, УЗИ сосудов и другие дополнительные обследования для установки точного диагноза и исключения патологий со схожими симптомами.

Ранняя диагностика метаболического синдрома важна, прежде всего, для предупреждения развития сахарного диабета и атеросклеротических сосудистых заболеваний.

Лечение синдрома – комплексная задача, включающая как прием медикаментов для контроля артериального давления, уровня холестерина и сахара крови, так и радикальную коррекцию образа жизни пациента.

Меняем рацион и делаем зарядку

Если вы подозреваете у себя метаболический синдром, но попасть на прием к специалисту сейчас нет возможности, предупредите развитие осложнений самостоятельно.

  • Измените свой рацион: сведите к минимуму или полностью исключите простые углеводы (белый хлеб, выпечку, мороженое, кондитерские изделия, сладкие фрукты). Разрешены сложные углеводы: паста из твердых сортов пшеницы, каши, цельнозерновой хлеб, бобовые, коричневый рис, орехи, но и они должны составлять не больше половины от общего количества калорий. Употребляйте больше рыбы, постного мяса, овощей, ягод, растительных масел, зелени.
  • Сведите к минимуму употребление соли и контролируйте питьевой режим: при отсутствии противопоказаний выпивайте не менее двух литров воды в день.
  • Максимально увеличьте доступную для вас физическую нагрузку: по утрам делайте зарядку, не пользуйтесь лифтом, гуляйте на свежем воздухе не менее 40 минут в день.
  • Не ешьте на ночь, не переедайте, ваша задача – снизить вес хотя бы на 5-10%, это может нормализовать восприимчивость организма к инсулину и в разы снизит риск развития диабета.
  • Соблюдайте режим и откажитесь от вредных привычек.

Ирина Лебединец

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Редакция ПРОФИЛЬ

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