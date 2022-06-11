Нервный желудок: как стресс влияет на наше пищеварение?

Даже кратковременный сильный стресс незримо влияет на все органы и системы нашего организма, а если это состояние становится хроническим, проблем с самочувствием не избежать. Одним из первых «от нервов» часто страдает желудочно-кишечный тракт.

Какие симптомы об этом говорят и как бороться с нарушением пищеварения, рассказала гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории Лариса Припиченко.

Что такое гастроневроз?

Стресс запускает в нашем теле целую цепь реакций, приводящих к функциональным нарушениям в пищеварительной системе. Когда человек нервничает и переживает, мозг посылает организму определенные сигналы, заставляя его сосредоточиться на жизненно-важных процессах, среди которых пищеварение – отнюдь не на первом месте. В результате увеличивается приток крови к сердцу и мышцам, а к желудочно-кишечному тракту (ЖКТ) – уменьшается, снижается всасываемость питательных веществ и выработка пищеварительных ферментов, нарушается сокращение мышц кишечника и желудка, возникает повышенная чувствительность нервных окончаний-рецепторов.

Нарушение работы ЖКТ вследствие психологических проблем специалисты называют по-разному: синдром раздраженного кишечника, гастроневроз, нервный желудок. Но, независимо от названия, эти патологии очень распространены, их объединяет общая симптоматика и механизм развития. Считается, что женщины подвержены гастроневрозу чаще мужчин, поскольку более эмоциональны и менее устойчивы к стрессу.

Как отличить от гастрита и язвы?

Симптомами нарушения пищеварения в результате длительного стресса могут быть боли, чувство тяжести, спазмы в области желудка и верхней части живота, урчание и вздутие в кишечнике. Нередко наблюдаются и расстройства стула (возникновение или чередование запоров и диареи), ощущение «кома в горле», нарушение глотания, чувство быстрого насыщения, тошнота и рвота, независимо от качества принимаемой пищи.

При этом аналогичные проявления характерны и для других заболеваний ЖКТ. Самостоятельно понять, что работа желудка и кишечника нарушилась именно в связи с психологическим состоянием, помогут следующие признаки:

тревожные симптомы появляются или обостряются, когда вы тревожитесь, напряжены или расстроены;

самочувствие не нормализуется даже при соблюдении строгой диеты;

параллельно с нарушениями пищеварения у вас возникают проблемы со сном, весом, беспокоят головная боль, беспричинная тревога, апатия, раздражительность;

несмотря на постоянный дискомфорт в животе, соответствующие анализы и обследования (копрограмма, гастроскопия, УЗИ органов брюшной полости, колоноскопия) у вас в норме;

назначенное гастроэнтерологом лечение не дает результатов.

Помогут утренняя зарядка и прогулки после еды

Если ваши проблемы с ЖКТ связаны со стрессом, медикаментозная терапия применяется лишь для устранения симптомов болезни. Это могут быть ферменты, спазмолитики, сорбенты, слабительные или антидиарейные препараты, успокоительные средства, снотворное. Но основные усилия пациента должны быть направлены на изменение образа жизни и питания:

очень важно успокоиться и изменить отношение к стрессовой ситуации, если самостоятельно это сделать не удается, обратитесь к психологу или психотерапевту (можно онлайн);

при гастроневрозе рекомендуется регулярное питание небольшими порциями – 5-6 раз в день, желательно в одно и то же время (перекусывать на ходу категорически запрещено);

основу рациона должны составлять нежирные мясо и рыба, каши, овощные супы, яйца, молочка с низким уровнем жирности, отварные или запеченные овощи и фрукты;

ешьте не позже, чем за три часа до сна;

соблюдайте режим сна и отдыха, особенно важен восьмичасовой сон;

откажитесь от вредных привычек;

будьте физически активны: доказано, что работу желудочно-кишечного тракта значительно улучшает умеренная физическая активность – получасовая прогулка после еды, ежедневная зарядка, бег трусцой, плавание, занятия йогой.

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Ирина Лебединец