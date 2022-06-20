Спросите у доктора: как бороться с опущением десен?

Если у вас появилась повышенная чувствительность зубов или вы заметили, что у вас сместилась «граница» между зубом и десной – это могут быть начальные симптомы опущения десен.

Отчего возникает и чем грозит это распространенное заболевание, а также как его лечить в домашних условиях, рассказала врач стоматолог-терапевт Наталья Головня.

Может привести к потере зуба

Опущение десны стоматологи называют рецессией, можно также встретить термины «убыль десны», «оголение корня». Все они обозначают процесс, при котором объем десневой ткани уменьшается и уровень десневого края относительно других зубов понижается. В итоге десна отступает от зуба, обнажая его корни.

Патология может охватывать один или несколько зубов как верхней, так и нижней челюсти, иногда страдают сразу все зубы (генерализованная рецессия). Процесс поначалу не имеет признаков воспаления, поэтому многие люди не сразу замечают проблему, а заметив, не придают ей значения. Между тем, опущение десен – это не просто косметический дефект, а фактор, способный привести к разрушению, расшатыванию и даже потере зубов.

Чаще рецессия диагностируется у пациентов в возрасте старше 45 лет, но может проявиться и раньше. В то же время незначительная убыль тканей десны после 50 лет, не приводящая к оголению корней зуба, считается анатомической нормой.

Отчего возникает?

Причин, прямо или косвенно способствующих развитию заболевания, очень много. Их можно разделить на факторы, которые не зависят от пациента, и те, на которые можно повлиять.

К первым относятся возраст, наследственная предрасположенность, заболевания пародонта (пародонтоз, пародонтит, гингивит), патологии прикуса и аномалии расположения отдельных зубов, непроизвольный зубной скрежет (бруксизм), тонкий биотип десны, хронические заболевания (сахарный диабет, гипотериоз, метаболический синдром), анатомические особенности строения полости рта.

Факторы риска, которые поддаются коррекции, – это недостаточный или неправильный уход за полостью рта, наличие зубного камня, неправильно установленные зубные протезы или импланты, отсутствие соседних зубов, регулярные механические травмы десен (в результате чистки слишком жесткой щеткой, привычки грызть ногти или покусывать карандаши), курение.

Часто провоцирующие факторы влияют не по одному, а в совокупности, ускоряя развитие патологии.

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Как проявляется?

На ранней стадии опущение десны не причиняет человеку беспокойства. В дальнейшем появляются повышенная чувствительность зубов (реакция на горячее, холодное, кислое, сладкое), болевые ощущения и частый кариес в прикорневой области зуба. У десневого края зуб бывает немного другого цвета – это становится видна часть, не защищенная эмалью. Возможны также неприятный запах изо рта, кровоточивость и воспаление десен.

На поздних стадиях рецессии заметно увеличивается длина зубов, возникают межзубные промежутки, наблюдается расшатывание и подвижность зубов.

Лечат консервативно и хирургически

Важно обратиться к стоматологу, едва заметив у себя первые признаки рецессии десны, когда процесс еще можно замедлить и остановить. Для этого, в зависимости от стадии заболевания и объема убыли десны, используется медикаментозное, хирургическое и физиотерапевтическое лечение.

Если болезнь не запущена, проводится противовоспалительная терапия, профессиональная чистка зубов, укрепление и защита оголенной части зуба (пломбирование, фторирование и реминерализация эмали), коррекция домашнего ухода за полостью рта.

Когда проблема уже ярко выражена, применяются дорогостоящие хирургические методы: лоскутная пластика десны и наращивание тканей с помощью коллагеновых мембран.

Что делать?

Поднять десну на прежний уровень в домашних условиях невозможно. Но если зубные корни обнажились незначительно, то своевременная профилактика затормозит рецессию и уберет сопутствующие симптомы.

Для улучшения кровообращения регулярно делайте массаж десен , совершая круговые движения очень мягкой зубной щеткой по всей десне и месте ее соединения с зубом. Можно массировать десны и пальцами.

, совершая круговые движения очень мягкой зубной щеткой по всей десне и месте ее соединения с зубом. Можно массировать десны и пальцами. Для снятия воспаления десен полощите рот настоями дубовой коры, ромашки, шалфея, календулы (4-6 раз в день, после еды).

(4-6 раз в день, после еды). Если есть возможность – пропейте курс поливитаминов , содержащий витамины А, В, С, К, Е.

, содержащий витамины А, В, С, К, Е. Минимум раз в год посещайте стоматолога для профилактического осмотра.

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Ирина Лебединец