Спросите у доктора: как стресс влияет на состояние кожи?

На фоне тревоги и стресса, которые все мы сейчас испытываем, у многих обостряются хронические заболевания. Лидирующие позиции среди них занимают кожные патологии.

Какая связь между состоянием кожи и нашими переживаниями, а главное – как стабилизировать самочувствие и избавиться от кожных проблем, объяснил врач-дерматовенеролог высшей категории Владимир Агафонов.

Отчего возникают высыпания и зуд?

Психоэмоциональный фактор – одна из самых распространенных причин первичного возникновения или обострения хронических кожных заболеваний. Из-за стрессов и длительного нервного напряжения в работе нашего организма, в частности, иммунной системы, происходит сбой, в результате чего на коже возникают разного рода высыпания, пятна, зуд.

Риск появления кожных проблем выше, если у вас также есть хронические патологии эндокринной и пищеварительной систем, нарушение обмена веществ, повышенная чувствительность организма к аллергенам (ими могут быть пищевые продукты, медикаменты, химические вещества, пыльца растений, шерсть животных, косметика), а также наследственная предрасположенность к заболеваниям кожи.

Косвенными виновниками считаются и переутомление, недостаток сна, чрезмерные умственные и физические нагрузки, механическое травмирование кожи, инфекции и разного рода интоксикации организма, в том числе курение и злоупотребление алкоголем. Зачастую развитие кожных заболеваний провоцирует совокупность нескольких причин.

Какие заболевания кожи обостряются «от нервов»?

ПСОРИАЗ. Чаще всего больные сейчас жалуются на обострение псориаза, который специалисты во многом считают психосоматическим заболеванием. Нередко псориаз дебютирует именно на фоне острой стрессовой ситуации. В дальнейшем психоэмоциональные потрясения ухудшают течение болезни и приводят к обострениям. Основные симптомы псориаза: появление специфических бляшек (красноватые выпуклые пятна, покрытые чешуйками), зуд и шелушение кожи. Бляшки чаще всего располагаются на коже волосистой части головы, локтевых суставов, коленей, в местах кожных складок.

ЭКЗЕМА. Еще одна распространенная болезнь, обостряющаяся «от нервов» – экзема, объединяющая целую группу кожных патологий. Наиболее характерные симптомы экземы – это покраснение кожи в зоне поражения и возникновение папул (выпуклых розово-красных узелков), которые затем наполняются серозной жидкостью и гноем, лопаются, покрываются сухими, шелушащимися корочками. Этот процесс сопровождается зудом и жжением кожи, что провоцирует расчесы и новые повреждения эпидермиса.

Типичные места высыпаний при экземе – лицо, шея, кисти рук, боковые поверхности туловища, голени и стопы.

НЕЙРОДЕРМИТ. От стресса может возникнуть или обостриться и нейродермит – хроническое кожное заболевание, одновременно имеющее неврогенный и аллергический характер. Патология проявляется болезненными высыпаниями на коже (в виде бляшек, узелков, чешуек), сильным зудом и без адекватного лечения осложняется различными кожными образованиями и инфекциями. Кроме того, нейродермит чреват частыми периодами обострения, а в тяжелых случаях способен поразить кожу всего тела.

Помимо внешних симптомов любое кожное заболевание, как правило, сопровождается раздражительностью, слабостью, быстрой утомляемостью, расстройствами сна.

Как помочь себе?

Полностью вылечить ряд хронических заболеваний кожи (псориаз, экзему) сегодня невозможно, однако комплексными мерами можно добиться стойкой и длительной ремиссии. Медикаментозную терапию (гормональные и негормональные мази, кремы, прием противоаллергических и седативных препаратов, сорбентов, витаминов) и физиотерапевтические процедуры в каждом индивидуальном случае назначает только врач. Но самостоятельно для улучшения самочувствия можно сделать следующее:

освойте техники расслабления и релаксации (дыхательные упражнения, медитация);

нормализуйте режим дня, будьте физически активны, по возможности ежедневно проводите на свежем воздухе не менее часа;

откажитесь от вредных привычек: после полного отказа от спиртного у больных псориазом иногда наступает ремиссия даже без применения медикаментов.

Ирина Лебединец

Фото: christinacosmetics.ua