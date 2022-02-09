9 февраля – День стоматолога: задаем специалисту вопросы о «наболевшем»?

К Международному дню стоматолога, который отмечают 9 февраля, редакция «Одесской жизни» подготовила интервью со специалистом. Для этого мы предложили нашим читателям задать вопросы, которые они бы хотели адресовать стоматологу. На самые интересные из них ответила врач-стоматолог Анастасия Селимова.

12 вопросов стоматологу

Анатолий: Почему так дорого стоит удалить зуб?

— Это не «дорого», это ответственность. Добросовестные стоматологи учатся этому семь лет, а потом еще каждые пять лет повышают квалификацию, и так всю жизнь. К сожалению, этот процесс очень сложный и трудоемкий.

Даша Жихарева: Какие продукты вреднее всего для зубов?

— Никакие продукты не вредны, если вы чистите зубы два раза в день и каждые 4-6 месяцев вам проводят процедуру профессиональной чистки, и, конечно же, посещаете стоматолога.

Ольга Стемберская: Сейчас моему сыну тринадцать и у него отличные зубы, но вот молочные зубки были очень плохие и слабые! Значит ли это, что у него есть какая-то предрасположенность к кариесу или что-то подобное?

— Нет! Такой «феномен» может быть связан со многими факторами. Например, с беременностью (как она протекала), с приемом некоторых препаратов, с антибиотикотерапией и так далее. И, конечно, как родители контролируют чистку зубов.

Мария Кучеренко: Эффективна ли «Корега»?

— Да, крем для фиксации зубных протезов достаточно эффективен. Но если прошло больше пяти лет после установки протезов, пора сделать новые!

Наталья Бутт: Есть ли противопоказания для установки зубных имплантов? Насколько они долговечны?

— Особых противопоказаний для установки зубных имплантов нет. Сейчас имплантация дает пожизненную гарантию. Главное, чтобы вы не потеряли паспорт имплантата. С этим паспортом вы можете обслуживаться у специалиста в любой стране мира!

Ann Voloshina: Как облегчить боль ребенку, когда режутся зубки?

— Существуют специальные гели, таблетки и «грызуны». Их можно приобрети в аптеках, но перед этим проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром. А вообще, это время просто нужно пережить.

Маргарита Кондратюк: Почему не несут ответственность за некачественное протезирование и не возвращают деньги? Это же чужое здоровье.

— Это зависит от совести специалиста и его человеческих качеств. Лично у меня таких случаев в профессиональной деятельности не было. Если понимаю, что не могу справиться, тогда отправляю к тому специалисту, который может качественно помочь, или даю рекомендации, где могут помочь. Конечно, за 13 лет практики были ситуации, когда не справлялась с работой, тогда возвращала деньги и извинялась.

Юлия Руденко: Нужно ли периодически менять зубную пасту?

— Обязательно! Иначе происходит привыкание, и паста становится не столь эффективна.

Helen Sandu: Какой способ отбеливания зубов наиболее безопасен и как продлить эффект отбеливания?

— Сейчас все способы безопасные. Все клиники работают с лампами холодного отбеливания.

А чтобы продлить эффект отбеливания, необходимо соблюсти диету в течение 10 дней после процедуры. Но, к сожалению, не все этого придерживаются.

Лина Клименко: Пломбируют ли молочные зубы, если на рентгене уже виден постоянный зуб и по времени молочный должен поменяться?

— Все зависит от состояния корней молочного зуба. Если по возрасту до смены зубов еще рано, то проводят их лечение.

Ann Voloshina: Насколько эффективны брекеты? Если человеку, к примеру, за 40 лет, стоит ли заняться этим вопросом?

— Брекет-система показана в любом возрасте. Вам ставятся металлические дуги либо стекловолокно на язычную (небную) поверхности челюстей в зоне улыбки. Но, прежде чем устанавливать брекет-систему, нужно удалить зубы мудрости.

Виктория Кучурка: Есть ли уже технологии выращивания новых зубов?

— Да, такие технологии есть, сейчас такое практикуют в Японии. Берут у плодов (после аборта или выкидыша) зачатки зубов.

• Полезно знать

Как выбирать зубную пасту?

Сегодня существует три основных вида зубных паст:

гигиенические — предназначены для ежедневной чистки зубов и освежения дыхания;

— предназначены для ежедневной чистки зубов и освежения дыхания; лечебные — в состав входят активные компоненты, способствующие лечению определенных заболеваний полости рта;

— в состав входят активные компоненты, способствующие лечению определенных заболеваний полости рта; лечебно-профилактические — содержат компоненты, которые помогают предотвратить или устранить конкретные болезни полости рта. Их используют разово или курсом по совету врача.

Спроси у доктора: что делать, если воспалился язык?

При выборе любой пасты нужно обращать внимание на состав. Там не должно быть:

Лаурилсульфата натрия (SLS, SLES — sodium lauryl sulfate) — это пенообразующий компонент, который вызывает чувствительность десен, а также высушивает слизистую оболочку полости рта.

— это пенообразующий компонент, который вызывает чувствительность десен, а также высушивает слизистую оболочку полости рта. Пропиленгликоля ( PG — propylene glycol) — это вещество может задерживаться в тканях и вызывать онкологию.

— это вещество может задерживаться в тканях и вызывать онкологию. Консервантов «Methylparaben», «Propylparaben» или «Sodium Hydroxide» — они вызывают раздражение кожи и глаз.

или — они вызывают раздражение кожи и глаз. Пищевых красителей «CI 19140» и «CI 42090» — могут вызвать аллергию.

и — могут вызвать аллергию. Желательно избегать фтора — его избыток приводит к флюорозу — белым пятнам на зубах.

— его избыток приводит к флюорозу — белым пятнам на зубах. Парабенов, красителей, ароматизаторов, подсластителкй — чем их меньше, тем лучше.

Также следует учитывать такие нюансы:

Если у вас чувствительные зубы , лучше пользоваться специальной зубной пастой с солями стронция, калия (хлорид стронция, хлорид калия, нитрат калия). Они способствуют укреплению зубной эмали и снижают чувствительность зубов.

, лучше пользоваться специальной зубной пастой с солями стронция, калия (хлорид стронция, хлорид калия, нитрат калия). Они способствуют укреплению зубной эмали и снижают чувствительность зубов. Антисептические и антибактериальные зубные пасты лучше выбирать с экстракт ами лечебных трав: шалфей, тысячелистник, ромашка, календула. Они не только борются с патоге нной микрофлорой, но и позволяют избавиться от раздражения и воспаления десен.

и лучше выбирать с экстракт нной микрофлорой, но и позволяют избавиться от раздражения и воспаления десен. Для отбеливания зубов нужно покупать пасты с гидрокарбонатом натрия и диоксидом кремния, они являются низкоабразивными и не повреждают эмаль.

нужно покупать пасты с гидрокарбонатом натрия и диоксидом кремния, они являются низкоабразивными и не повреждают эмаль. Зубные пасты для детей должны содержать дикальций фосфат либо диоксид кремния и иметь индекс RDA ниже 50.

• Мифы и факты о зубах: с юмором и без

Вредные советы: как попрощаться с красивой улыбкой?

Эти «зубные советы» мы слышали ежедневно — по телевидению, в социальных сетях, от бабушек, соседей и коллег. Насколько полезно все то, что мы иногда делаем со своими зубами, или это просто мифы?

Зубную боль нужно прогреть. На самом деле греть больной зуб — плохая идея. При нагревании приток крови к проблемной зоне усиливается и еще больше провоцирует боль. Принимать алкоголь также нельзя. Спиртное повышает давление и тем самым ускоряет процесс воспаления.

Зубы нужно регулярно чистить. Некоторые специалисты рекомендуют после каждого приема пищи чистить зубы, так как во рту образуется благотворная для размножения бактерий среда. Однако частая чистка зубов способствует разрушению зубной эмали, так как она не успевает обновиться за короткое время.

Зубная нить — это хорошо. В промежутках между зубами всегда остается еда, которую зубная щетка не в силах вычистить. А чистка зубов с помощью нити намного эффективней. Однако использовать нить нужно один раз в день, иначе есть риск механического повреждения десен.

Зубы — универсальный инструмент. Это было так, но несколько тысяч лет назад. Зубы современного человека не предназначены для того, чтобы ими открывали бутылки, перегрызали нитки и веревки. Все это приводит к износу эмали и появлению трещин.

Зубам вредна только «Кока-кола». На самом деле это относится ко всем газированным напиткам, а также напиткам с высоким содержанием сахара, которые разрушают эмаль. К потемнению эмали может привести употребление чая, кофе и вина.

Подготовила Анастасия Епурь

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